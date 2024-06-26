https://ria.ru/20240626/ukraina-1955528822.html

На Западе назвали страну, которая "нанесет удар" по Украине и НАТО

На Западе назвали страну, которая "нанесет удар" по Украине и НАТО - РИА Новости, 26.06.2024

На Западе назвали страну, которая "нанесет удар" по Украине и НАТО

Вне зависимости от того, кто одержит победу на парламентских выборах во Франции, союзники Парижа в любом случае пострадают, так как лидирующее по голосам... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:26

2024-06-26T11:26

2024-06-26T12:05

в мире

франция

украина

марин ле пен

киев

жан-люк меланшон

эдуар филипп

нато

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Вне зависимости от того, кто одержит победу на парламентских выборах во Франции, союзники Парижа в любом случае пострадают, так как лидирующее по голосам "Национальное объединение" выступает против поддержки Киева, а "Новый народный фронт" угрожает вывести Францию из НАТО, пишет The Economist."В лучшем случае это приведет к путанице, как для союзников, так и для французов. В худшем случае это серьезно подорвет дипломатический авторитет Франции за рубежом и ослабит саму НАТО", — указывается в статье.Так, крайне правое "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен выступает резко против членства Украины в НАТО и ЕС, а протеже Ле Пен и потенциальный премьер-министр Жордан Барделла исключил отправки войск и поставку ракет, способных достичь территории России, Киеву, мотивируя это нежеланием развязывать Третью мировую войну.Левый альянс "Нового народного фронта", напротив, активно поддерживает Украину, однако он полностью исключает дальнейшее членство Франции в НАТО, а Жан-Люк Меланшон, чья партия доминирует в "Новом народном фронте", призвал страну выйти из НАТО, назвав ее "бесполезной организацией", говорится в материале.На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.Бывший премьер Франции Эдуар Филипп, лидер центристской партии "Горизонты", которая входит в президентскую коалицию в парламенте, заявил ранее, что, распустив парламент, Макрон "убил президентское большинство". По его мнению, Макрон, который после президентских выборов 2022 года не сумел получить абсолютного большинства на выборах, получит еще меньше мест после нового голосования.Сам Макрон при этом неоднократно заявлял, что не покинет пост президента, "каким бы ни был результат выборов".Читайте в Дзен: Германия готова пойти на историческое преступление ради РоссииШеф Пентагона решился. Остин лично позвонил Белоусову и обсудил с ним Украину

https://ria.ru/20240620/ukraina-1954139003.html

https://ria.ru/20240625/makron-1955253395.html

https://ria.ru/20240505/frantsiya-1944011624.html

франция

украина

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в мире, франция, украина, марин ле пен, киев, жан-люк меланшон, эдуар филипп, нато, европарламент, евросоюз