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"По всей линии фронта". Стало известно, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955521229.html
"По всей линии фронта". Стало известно, что произошло с ВСУ
"По всей линии фронта". Стало известно, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
"По всей линии фронта". Стало известно, что произошло с ВСУ
Украинские военные в настоящий момент отступают на Восточном фронте, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу "Фабрика новин". "Мы же... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:01
2024-06-26T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинские военные в настоящий момент отступают на Восточном фронте, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу "Фабрика новин". "Мы же видим: F-16 нет, достаточного количества вооружений нет. Восточный фронт сейчас сыпется, отходит, мы же это видим, что мы проваливаемся практически по всей ширине фронта из-за недостаточного количества боеприпасов..." — сказал он. Полковник добавил, что российские военные в ближайшие полторы-две недели будут серьезно давить. Кроме того, он обвинил Запад в проблемах Киева, потому что партнеры Украины слишком поздно отправили обещанную помощь.
https://ria.ru/20240626/rossiya-1955506689.html
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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
"По всей линии фронта". Стало известно, что произошло с ВСУ

Полковник ВСУ Свитан: украинские военные отступают на Восточном фронте

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинские военные в настоящий момент отступают на Восточном фронте, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу "Фабрика новин".

"Мы же видим: F-16 нет, достаточного количества вооружений нет. Восточный фронт сейчас сыпется, отходит, мы же это видим, что мы проваливаемся практически по всей ширине фронта из-за недостаточного количества боеприпасов..." — сказал он.
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Полковник добавил, что российские военные в ближайшие полторы-две недели будут серьезно давить.

Кроме того, он обвинил Запад в проблемах Киева, потому что партнеры Украины слишком поздно отправили обещанную помощь.
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