https://ria.ru/20240626/ukraina-1955494467.html

На Украине заявили, что соглашения о безопасности не имеют статуса закона

На Украине заявили, что соглашения о безопасности не имеют статуса закона - РИА Новости, 26.06.2024

На Украине заявили, что соглашения о безопасности не имеют статуса закона

Один из авторов нынешней конституции Украины Роман Бессмертный заявил, что двусторонние соглашения о безопасности, которые Киев подписывает с западными... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:09

2024-06-26T09:09

2024-06-26T09:09

украина

владимир зеленский

совет евросоюза

евросоюз

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Один из авторов нынешней конституции Украины Роман Бессмертный заявил, что двусторонние соглашения о безопасности, которые Киев подписывает с западными странами, не имеют статуса закона и могут быть отменены в любой момент подписавшими их государствами без каких-либо последствий. "Украина уже подписала 17 двусторонних соглашений о безопасности, что является положительным сдвигом, ведь они закрыли определенные пробелы. Это межведомственные соглашения, страны могут по воле своего президента просто отказаться от их выполнения, потому что они не имеют статуса закона", - сказал Бессмертный в выпуске OBOZ.Talk, трансляция которого велась в YouTube-канале.Как сообщал ранее Совет Евросоюза по общим вопросам, соглашение о безопасности между Евросоюзом и Украиной могут подписать на этой неделе. Не исключено, что данное соглашение будет подписано на полях саммита ЕС 27-28 июня в Брюсселе, на который планирует приехать также Владимир Зеленский. Украина ранее подписала соглашение о гарантиях безопасности с США, Великобританией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Францией, Японией, Латвией, Канадой.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952217480.html

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украина, владимир зеленский, совет евросоюза, евросоюз