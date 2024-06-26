https://ria.ru/20240626/tsygane-1955616150.html

Власти проверят жалобы жителей Сызрани на нападения цыган

Власти проверят жалобы жителей Сызрани на нападения цыган - РИА Новости, 26.06.2024

Власти проверят жалобы жителей Сызрани на нападения цыган

Власти Самарской области начали проверку ситуации в Сызрани, где накануне вечером произошел конфликт с цыганами, сообщил врио губернатора региона Вячеслав... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:39

2024-06-26T15:39

2024-06-26T16:12

происшествия

сызрань

самарская область

россия

вячеслав федорищев

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 26 июн — РИА Новости. Власти Самарской области начали проверку ситуации в Сызрани, где накануне вечером произошел конфликт с цыганами, сообщил врио губернатора региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. Во вторник несколько местных Telegram-каналов опубликовали видеоролики, на которых запечатлено, как жители города дошли до поселка, где проживает глава этнической группы. По словам очевидцев, горожане высказали претензии к полицейским, которые якобы охраняли цыган."По ситуации в Сызрани. Предельно внимательно разбираемся. Ведем работу во взаимодействии с правоохранительными органами. Знаю, что тех, кто угрожает безопасности наших жителей, ждет максимально жесткое наказание", — сказал Федорищев.Он подчеркнул, что виновные понесут ответственность, а любые попытки участвовать в противоправных действиях будут пресекаться.В управлении МВД по Самарской области отказались комментировать ситуацию. В четверг, 20 июня, информационный центр Следственного комитета сообщил в Telegram-канале, что жители Сызрани в соцсетях пожаловались председателю СК Александру Бастрыкину на регулярные противоправные действия цыган. Как утверждается в обращении, представители этнической группы незаконно захватывают пустующие дома, нелегально подключаются к электроснабжению, а также нападают на местных и избивают их.

https://ria.ru/20240625/draka-1955387273.html

https://ria.ru/20240625/sk-1955239065.html

сызрань

самарская область

россия

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происшествия, сызрань, самарская область, россия, вячеслав федорищев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)