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Власти проверят жалобы жителей Сызрани на нападения цыган
Власти проверят жалобы жителей Сызрани на нападения цыган - РИА Новости, 26.06.2024
Власти проверят жалобы жителей Сызрани на нападения цыган
Власти Самарской области начали проверку ситуации в Сызрани, где накануне вечером произошел конфликт с цыганами, сообщил врио губернатора региона Вячеслав... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:39
2024-06-26T15:39
2024-06-26T16:12
происшествия
сызрань
самарская область
россия
вячеслав федорищев
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 26 июн — РИА Новости. Власти Самарской области начали проверку ситуации в Сызрани, где накануне вечером произошел конфликт с цыганами, сообщил врио губернатора региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. Во вторник несколько местных Telegram-каналов опубликовали видеоролики, на которых запечатлено, как жители города дошли до поселка, где проживает глава этнической группы. По словам очевидцев, горожане высказали претензии к полицейским, которые якобы охраняли цыган."По ситуации в Сызрани. Предельно внимательно разбираемся. Ведем работу во взаимодействии с правоохранительными органами. Знаю, что тех, кто угрожает безопасности наших жителей, ждет максимально жесткое наказание", — сказал Федорищев.Он подчеркнул, что виновные понесут ответственность, а любые попытки участвовать в противоправных действиях будут пресекаться.В управлении МВД по Самарской области отказались комментировать ситуацию. В четверг, 20 июня, информационный центр Следственного комитета сообщил в Telegram-канале, что жители Сызрани в соцсетях пожаловались председателю СК Александру Бастрыкину на регулярные противоправные действия цыган. Как утверждается в обращении, представители этнической группы незаконно захватывают пустующие дома, нелегально подключаются к электроснабжению, а также нападают на местных и избивают их.
https://ria.ru/20240625/draka-1955387273.html
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происшествия, сызрань, самарская область, россия, вячеслав федорищев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сызрань, Самарская область, Россия, Вячеслав Федорищев, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Власти проверят жалобы жителей Сызрани на нападения цыган
Самарские власти проверят ситуацию в Сызрани, где произошел конфликт с цыганами