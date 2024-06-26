https://ria.ru/20240626/tsb-1955585954.html

ЦБ назвал два пути диалога с иностранцами о разморозке активов россиян

ЦБ назвал два пути диалога с иностранцами о разморозке активов россиян - РИА Новости, 26.06.2024

ЦБ назвал два пути диалога с иностранцами о разморозке активов россиян

Банк России обозначил два пути диалога с иностранными инфраструктурами о разморозке активов россиян: либо распутывать "клубок", который образовался, когда... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:30

2024-06-26T14:30

2024-06-26T14:34

экономика

россия

владимир чистюхин

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Банк России обозначил два пути диалога с иностранными инфраструктурами о разморозке активов россиян: либо распутывать "клубок", который образовался, когда возможно активы уже сменили владельцев, либо зафиксировать, что взаимодействие начинается "с нуля", сказал первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин на Петербургском международном юридическом форуме. "В чём, наверное, долгосрочная проблема (разморозки активов – ред.)? Вопрос в том, доживём ли мы все до этого момента, когда всё-таки, а я уверен в этом, мы вступим в какие-то переговоры с иностранной инфраструктурой, она будет готова, мы будем готовы, и дальше, на этом запутанном клубке, как мы всё это будем разбирать в обратную сторону. А может быть, не надо разбирать, может быть, нужно будет сказать, начинаем с нуля, фиксируем ту позицию, которая есть", - отметил он. "Проблема в том, что она у каждой стороны будет разная, и выяснится, что часть тех активов, которые мы давно считаем своими, они там уже сменили по десять раз владельцев, как-то трансформировались. Они в их мировоззрении остались у них во владении, и соответственно, они на них претендуют точно так же. Вот это вопрос будущего, будущей серьёзной правовой неопределённости в моменте, которую точно нужно будет как-то урегулировать", - добавил Чистюхин. По его словам, это вопрос не сегодняшнего дня, возможно, для его решения даже понадобятся какие-то межгосударственные соглашения. Если же брать практический аспект, то принципиально все механизмы по локализации, по замещающим облигациям, по расконвертации - все сработали. Более того, в ЦБ время от времени поступают запросы, не хочет ли регулятор повторно запустить перевод тех активов, которые остались в иностранном периметре, например, депозитарных расписок, которые не были конвертированы в акции в связи с тем, что некоторые акционеры не решились вовремя или не успели, не собрали документы, рассказал первый зампред ЦБ. Он добавил, что регулятор не против, но это должна быть системная просьба, а не единичная. "Я к тому, что механизмы работоспособные. Но вот на тот первый момент, мне кажется, они максимально сработали, и в этом смысле все инвесторы поделились на две группы. Мне всё-таки кажется, что большая часть инвесторов, они приняли решение вернуться в российский контур, даже с теми рисками, которые я обозначил на долгосрочном периоде. Но какая-то, меньшая, часть инвесторов, она приняла решение, наверное, ждать, возможно, долгие годы, ну и тем не менее, вот сохранить активы в том первоначальном виде в иностранной инфраструктуре, как они есть, даже в замороженном виде", - добавил он.

https://ria.ru/20240624/siyyarto-1955089752.html

https://ria.ru/20240131/tsentrobank-1924538388.html

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экономика, россия, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф)