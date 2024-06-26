https://ria.ru/20240626/tramp-1955618724.html

Рогов назвал мирный план советников Трампа прощупыванием почвы

Рогов назвал мирный план советников Трампа прощупыванием почвы - РИА Новости, 26.06.2024

Рогов назвал мирный план советников Трампа прощупыванием почвы

Советники экс-президента США и кандидата на пост главы государства на предстоящих выборах Дональда Трампа прощупывают почву своим мирным планом по... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:52

2024-06-26T15:52

2024-06-26T15:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Советники экс-президента США и кандидата на пост главы государства на предстоящих выборах Дональда Трампа прощупывают почву своим мирным планом по урегулированию украинского конфликта, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Советники Трампа подготовили план, предусматривающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией. План разработали Кит Келлог и Фред Фляйц, бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах. "Это прощупывание почвы перед выборами на реакцию как внутри американского общества, так и на международном уровне. Трамп же здесь ничем не рискует, потому как инициатива не исходит лично от него и публично он ее не поддержал. Пока это просто свод мыслей и предложений", - сказал Рогов РИА Новости. По словам Рогова, тема дальнейшей помощи Украине становится "больной" для американского общества. "Американцы устают от финансирования режима Зеленского на фоне множества экономических и социальных проблем внутри своей страны", - сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ. По плану американских политиков предусматривается введение режима прекращения огня на основании имеющейся линии фронта. Согласно положениям документа, Украине планируется поставить следующее условие — она сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир рогов, сша