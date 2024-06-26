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Рогов назвал мирный план советников Трампа прощупыванием почвы - РИА Новости, 26.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:52 26.06.2024 (обновлено: 15:56 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/tramp-1955618724.html
Рогов назвал мирный план советников Трампа прощупыванием почвы
Рогов назвал мирный план советников Трампа прощупыванием почвы - РИА Новости, 26.06.2024
Рогов назвал мирный план советников Трампа прощупыванием почвы
Советники экс-президента США и кандидата на пост главы государства на предстоящих выборах Дональда Трампа прощупывают почву своим мирным планом по... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:52
2024-06-26T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дональд трамп
владимир рогов
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Советники экс-президента США и кандидата на пост главы государства на предстоящих выборах Дональда Трампа прощупывают почву своим мирным планом по урегулированию украинского конфликта, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Советники Трампа подготовили план, предусматривающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией. План разработали Кит Келлог и Фред Фляйц, бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах. "Это прощупывание почвы перед выборами на реакцию как внутри американского общества, так и на международном уровне. Трамп же здесь ничем не рискует, потому как инициатива не исходит лично от него и публично он ее не поддержал. Пока это просто свод мыслей и предложений", - сказал Рогов РИА Новости. По словам Рогова, тема дальнейшей помощи Украине становится "больной" для американского общества. "Американцы устают от финансирования режима Зеленского на фоне множества экономических и социальных проблем внутри своей страны", - сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ. По плану американских политиков предусматривается введение режима прекращения огня на основании имеющейся линии фронта. Согласно положениям документа, Украине планируется поставить следующее условие — она сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры.
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир рогов, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Рогов, США
Рогов назвал мирный план советников Трампа прощупыванием почвы

Рогов: советники Трампа смотрят, как в мире отреагируют на их план по Украине

© AP Photo / The Washington Post / Victor J. BlueЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. Blue
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Советники экс-президента США и кандидата на пост главы государства на предстоящих выборах Дональда Трампа прощупывают почву своим мирным планом по урегулированию украинского конфликта, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Советники Трампа подготовили план, предусматривающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией. План разработали Кит Келлог и Фред Фляйц, бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"Это прощупывание почвы перед выборами на реакцию как внутри американского общества, так и на международном уровне. Трамп же здесь ничем не рискует, потому как инициатива не исходит лично от него и публично он ее не поддержал. Пока это просто свод мыслей и предложений", - сказал Рогов РИА Новости.
По словам Рогова, тема дальнейшей помощи Украине становится "больной" для американского общества. "Американцы устают от финансирования режима Зеленского на фоне множества экономических и социальных проблем внутри своей страны", - сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ.
По плану американских политиков предусматривается введение режима прекращения огня на основании имеющейся линии фронта. Согласно положениям документа, Украине планируется поставить следующее условие — она сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир РоговСША
 
 
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