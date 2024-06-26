https://ria.ru/20240626/telefon-1955665121.html

Россиянам назвали комбинацию в телефоне, которая поможет выявить слежку

Россиянам назвали комбинацию в телефоне, которая поможет выявить слежку - РИА Новости, 26.06.2024

Россиянам назвали комбинацию в телефоне, которая поможет выявить слежку

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как проверить свой смартфон на предмет слежки. Его слова приводит издание... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:08

2024-06-26T18:08

2024-06-26T18:52

роскачество

сергей кузьменко

технологии

слежка

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как проверить свой смартфон на предмет слежки. Его слова приводит издание "Парламентская газета". "Для собственного спокойствия стоит обратиться к специалистам и проверить устройство на шпионские программы. При наличии определенных навыков и опыта это можно сделать самостоятельно", — отметил эксперт, говоря о признаках вмешательства в работу телефона.Так, нужно набрать комбинацию *#21# и отправить вызов, после чего на экране появится информация о переадресации. Если во всех пунктах будет отметка "Не переадресовано" или "Отключено", гаджет в порядке.Чтобы отключить переадресацию в случае необходимости, нужно использовать код ##002# или *#62# — так можно узнать, куда перенаправляются данные.Кроме этого, Кузьменко назвал несколько признаков, которые должны насторожить владельцев гаджетов. Среди них: посторонний шум во время разговора; ненужные файлы, которые нельзя удалить; самопроизвольная перезагрузка приложений и включение камеры, а также перегрев.

https://ria.ru/20240615/moshenniki-1953056833.html

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роскачество, сергей кузьменко, технологии, слежка