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Россиянам назвали комбинацию в телефоне, которая поможет выявить слежку
Россиянам назвали комбинацию в телефоне, которая поможет выявить слежку - РИА Новости, 26.06.2024
Россиянам назвали комбинацию в телефоне, которая поможет выявить слежку
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как проверить свой смартфон на предмет слежки. Его слова приводит издание... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:08
2024-06-26T18:08
2024-06-26T18:52
роскачество
сергей кузьменко
технологии
слежка
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как проверить свой смартфон на предмет слежки. Его слова приводит издание "Парламентская газета". "Для собственного спокойствия стоит обратиться к специалистам и проверить устройство на шпионские программы. При наличии определенных навыков и опыта это можно сделать самостоятельно", — отметил эксперт, говоря о признаках вмешательства в работу телефона.Так, нужно набрать комбинацию *#21# и отправить вызов, после чего на экране появится информация о переадресации. Если во всех пунктах будет отметка "Не переадресовано" или "Отключено", гаджет в порядке.Чтобы отключить переадресацию в случае необходимости, нужно использовать код ##002# или *#62# — так можно узнать, куда перенаправляются данные.Кроме этого, Кузьменко назвал несколько признаков, которые должны насторожить владельцев гаджетов. Среди них: посторонний шум во время разговора; ненужные файлы, которые нельзя удалить; самопроизвольная перезагрузка приложений и включение камеры, а также перегрев.
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роскачество, сергей кузьменко, технологии, слежка
Роскачество, Сергей Кузьменко, Технологии, Слежка
Россиянам назвали комбинацию в телефоне, которая поможет выявить слежку
Роскачество: код *#21# поможет выявить шпионские программы в смартфоне
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как проверить свой смартфон на предмет слежки. Его слова приводит издание "Парламентская газета
".
"Для собственного спокойствия стоит обратиться к специалистам и проверить устройство на шпионские программы. При наличии определенных навыков и опыта это можно сделать самостоятельно", — отметил эксперт, говоря о признаках вмешательства в работу телефона.
Так, нужно набрать комбинацию *#21# и отправить вызов, после чего на экране появится информация о переадресации. Если во всех пунктах будет отметка "Не переадресовано" или "Отключено", гаджет в порядке.
Чтобы отключить переадресацию в случае необходимости, нужно использовать код ##002# или *#62# — так можно узнать, куда перенаправляются данные.
Кроме этого, Кузьменко назвал несколько признаков, которые должны насторожить владельцев гаджетов. Среди них: посторонний шум во время разговора; ненужные файлы, которые нельзя удалить; самопроизвольная перезагрузка приложений и включение камеры, а также перегрев.