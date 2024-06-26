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На территорию президентского дворца в Боливии въехала бронемашина
На территорию президентского дворца в Боливии въехала бронемашина - РИА Новости, 27.06.2024
На территорию президентского дворца в Боливии въехала бронемашина
Бронемашина въехала на территорию президентского дворца в боливийском Ла-Пасе, расположенного на центральной площади города, которую заняли военные. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-26T23:08
2024-06-26T23:08
2024-06-27T01:22
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн - РИА Новости. Бронемашина въехала на территорию президентского дворца в боливийском Ла-Пасе, расположенного на центральной площади города, которую заняли военные."Военное нападение на дворец Кемадо (здание правительства и президента - ред.), танк въехал в здание", - пишет местное издание El Deber.Позднее издание опубликовало фото, на котором изображен не танк, а бронемашина. В других СМИ также появилось видео, на котором дверь во дворец пытается сломать бронетранспортер.Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии, а экс-глава государства Эво Моралес сообщил о попытке госпереворота под руководством генерала армии Хуана Хосе Суниги.По данным издания El Deber, Сунигу ранее отправили в отставку с поста главнокомандующего армией.
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в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, эво моралес, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Ла-Пас (департамент), Луис Арсе, Эво Моралес, Попытка госпереворота в Боливии
На территорию президентского дворца в Боливии въехала бронемашина
На территорию президентского дворца в боливийском Ла-Пасе въехала бронемашина