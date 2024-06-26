ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
ВСУ выпустили 18 снарядов калибра 155 мм по Донецку и Макеевке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. Украинские войска атаковали Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив 18 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм <...> 12:10 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм <...> 12.40 —населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм", — говорится в заявлении.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от киевских властей, эта территория регулярно оказывается под ударом ВСУ.
Кроме того, Червоногвардейский район Макеевки трижды подвергался обстрелу в период с 12:45 до 13:10. Армия противника выпустила 11 снарядов натовского калибра, добавили в ведомстве.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. Червоногвардейский район находится в западной части населенного пункта.
В среду утром Петровский район также попал под удар украинских военных — по нему выпустили три 155-миллиметровых снаряда, а пять минут спустя — еще два кассетных. Атаке подверглась и Горловка, расположенная в 50 километрах к северу от административного центра ДНР.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. США и союзники поставили киевскому режиму большое количество таких орудий, ВСУ применяют их прежде всего для обстрелов городов и поселков в Донбассе. Жертвами ударов зачастую становятся мирные жители.
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