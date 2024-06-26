https://ria.ru/20240626/svo-1955572560.html

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 26.06.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска атаковали Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив 18 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:37

2024-06-26T13:37

2024-06-26T14:37

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

макеевка

нато

безопасность

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ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. Украинские войска атаковали Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив 18 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм <...> 12:10 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм <...> 12.40 —населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм", — говорится в заявлении.Кроме того, Червоногвардейский район Макеевки трижды подвергался обстрелу в период с 12:45 до 13:10. Армия противника выпустила 11 снарядов натовского калибра, добавили в ведомстве.В среду утром Петровский район также попал под удар украинских военных — по нему выпустили три 155-миллиметровых снаряда, а пять минут спустя — еще два кассетных. Атаке подверглась и Горловка, расположенная в 50 километрах к северу от административного центра ДНР.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. США и союзники поставили киевскому режиму большое количество таких орудий, ВСУ применяют их прежде всего для обстрелов городов и поселков в Донбассе. Жертвами ударов зачастую становятся мирные жители.

https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

макеевка

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донецк, петровский район, макеевка, нато, безопасность