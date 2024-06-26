Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 26.06.2024 (обновлено: 14:37 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/svo-1955572560.html
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 26.06.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска атаковали Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив 18 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:37
2024-06-26T14:37
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
макеевка
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896191663_46:193:1234:861_1920x0_80_0_0_2d3b316a446d52239f6f0d076980f1ab.jpg
ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. Украинские войска атаковали Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив 18 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм &lt;...&gt; 12:10 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм &lt;...&gt; 12.40 —населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм", — говорится в заявлении.Кроме того, Червоногвардейский район Макеевки трижды подвергался обстрелу в период с 12:45 до 13:10. Армия противника выпустила 11 снарядов натовского калибра, добавили в ведомстве.В среду утром Петровский район также попал под удар украинских военных — по нему выпустили три 155-миллиметровых снаряда, а пять минут спустя — еще два кассетных. Атаке подверглась и Горловка, расположенная в 50 километрах к северу от административного центра ДНР.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. США и союзники поставили киевскому режиму большое количество таких орудий, ВСУ применяют их прежде всего для обстрелов городов и поселков в Донбассе. Жертвами ударов зачастую становятся мирные жители.
https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
петровский район
макеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896191663_108:135:1103:881_1920x0_80_0_0_dd68eae038a97c32539f1fa7a97ba7f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, петровский район, макеевка, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Макеевка, НАТО, Безопасность
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

ВСУ выпустили 18 снарядов калибра 155 мм по Донецку и Макеевке

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. Украинские войска атаковали Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив 18 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм <...> 12:10 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм <...> 12.40 —населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм", — говорится в заявлении.
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
"Возможна революция". Военные спорят о главном нововведении СВО
08:00

Петровский район расположен на западной окраине Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от киевских властей, эта территория регулярно оказывается под ударом ВСУ.

Кроме того, Червоногвардейский район Макеевки трижды подвергался обстрелу в период с 12:45 до 13:10. Армия противника выпустила 11 снарядов натовского калибра, добавили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
Вчера, 08:00

Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. Червоногвардейский район находится в западной части населенного пункта.

В среду утром Петровский район также попал под удар украинских военных — по нему выпустили три 155-миллиметровых снаряда, а пять минут спустя — еще два кассетных. Атаке подверглась и Горловка, расположенная в 50 километрах к северу от административного центра ДНР.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. США и союзники поставили киевскому режиму большое количество таких орудий, ВСУ применяют их прежде всего для обстрелов городов и поселков в Донбассе. Жертвами ударов зачастую становятся мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районМакеевкаНАТОБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала