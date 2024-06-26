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Командир "Ахмата" назвал сроки завершения СВО - РИА Новости, 26.06.2024
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13:20 26.06.2024 (обновлено: 13:22 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/svo-1955568108.html
Командир "Ахмата" назвал сроки завершения СВО
Командир "Ахмата" назвал сроки завершения СВО - РИА Новости, 26.06.2024
Командир "Ахмата" назвал сроки завершения СВО
Спецоперация завершится победой России к концу 2024 году, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:20
2024-06-26T13:22
безопасность
россия
апты алаудинов
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Спецоперация завершится победой России к концу 2024 году, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьевым"."Я скажу, что я остаюсь при своем мнении: я больше, чем уверен, что в этом году мы СВО завершим", — сказал он.Алаудинов добавил, что враг уже посыпался по всем фронтам, а российские подразделения каждые несколько дней захватывают новые населенные пункты.Он отметил, что даже после победы России ей будут пытаться навредить, но ничего из этого не выйдет.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна добьется победы в конфликте.
https://ria.ru/20240626/ssha-1955546476.html
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безопасность, россия, апты алаудинов, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин
Безопасность, Россия, Апты Алаудинов, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Путин
Командир "Ахмата" назвал сроки завершения СВО

Генерал Алаудинов: СВО завершится победой России к концу этого года

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Спецоперация завершится победой России к концу 2024 году, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьевым".
"Я скажу, что я остаюсь при своем мнении: я больше, чем уверен, что в этом году мы СВО завершим", — сказал он.
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Алаудинов добавил, что враг уже посыпался по всем фронтам, а российские подразделения каждые несколько дней захватывают новые населенные пункты.
Он отметил, что даже после победы России ей будут пытаться навредить, но ничего из этого не выйдет.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна добьется победы в конфликте.
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