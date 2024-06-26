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Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ в Горловке
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ в Горловке - РИА Новости, 26.06.2024
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ в Горловке
Мирный житель пострадал в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:26
2024-06-26T11:26
2024-06-26T12:40
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Мирный житель пострадал в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке шахты имени Калинина ранен мирный горловчанин", - написал Приходько.Ранее он сообщил, что обстрел ВСУ повредил инфраструктуру шахты в этом районе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Стирол
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ в Горловке
Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель