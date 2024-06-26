https://ria.ru/20240626/svo-1955506880.html

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 70 снарядов

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 70 снарядов - РИА Новости, 26.06.2024

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 70 снарядов

Украинские войска за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 70 снарядов, ранены двое мирных жителей, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:59

2024-06-26T09:59

2024-06-26T09:59

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

шебекино

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 70 снарядов, ранены двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.По его словам, ВСУ выпустили 76 снарядов по семи районам, не менее 13 атак было осуществлено с помощью беспилотников. Двое мужчин получили ранения в Шебекинском округе, один из них госпитализирован. Также повреждены четыре многоквартирных дома, 26 частных домов, 23 транспортных средства, семь соцобъектов, два магазина и территория сельхозпредприятия. "В Белгородском районе по селам Журавлевка, Щетиновка и хутору Валковский было выпущено 16 боеприпасов в ходе трех обстрелов… В Борисовском районе по хутору Лозовая Рудка в ходе обстрела был выпущен один снаряд. Обошлось без повреждений. В селе Грузское в результате атаки дрона-камикадзе загорелось одно из производственных зданий сельхозпредприятия", - написал Гладков.По данным главы региона, в Валуйском округе в селе Новопетровка и в Ивнянском районе в селе Вознесеновка зафиксированы атаки беспилотников. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено четыре снаряда. В Грайворонском округе по селам Безымено и Козинка выпущено 17 боеприпасов и осуществлен сброс четырех боеприпасов с дронов. Кроме того, в селе Безымено дрон-камикадзе атаковал закрытый магазин. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино выпущено 38 снарядов и пять дронов-камикадзе. Ранены два мирных жителя. Мужчина, пострадавший в результате атаки дрона-камикадзе, с минно-взрывной травмой, сотрясением головного мозга, осколочными ранами левой щеки и голени переведен в областную клиническую больницу. Второй пострадавший после оказанной медицинской помощи отпущен домой", - рассказал Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

https://ria.ru/20240624/oruzhie-1954585926.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

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белгородская область, белгородский район, шебекино, вооруженные силы украины