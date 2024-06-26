ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 70 снарядов
Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 70 снарядов
Последствия обстрела спального района в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 70 снарядов, ранены двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, ВСУ выпустили 76 снарядов по семи районам, не менее 13 атак было осуществлено с помощью беспилотников. Двое мужчин получили ранения в Шебекинском округе, один из них госпитализирован. Также повреждены четыре многоквартирных дома, 26 частных домов, 23 транспортных средства, семь соцобъектов, два магазина и территория сельхозпредприятия.
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"В Белгородском районе по селам Журавлевка, Щетиновка и хутору Валковский было выпущено 16 боеприпасов в ходе трех обстрелов… В Борисовском районе по хутору Лозовая Рудка в ходе обстрела был выпущен один снаряд. Обошлось без повреждений. В селе Грузское в результате атаки дрона-камикадзе загорелось одно из производственных зданий сельхозпредприятия", - написал Гладков.
По данным главы региона, в Валуйском округе в селе Новопетровка и в Ивнянском районе в селе Вознесеновка зафиксированы атаки беспилотников. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено четыре снаряда. В Грайворонском округе по селам Безымено и Козинка выпущено 17 боеприпасов и осуществлен сброс четырех боеприпасов с дронов. Кроме того, в селе Безымено дрон-камикадзе атаковал закрытый магазин.
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"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино выпущено 38 снарядов и пять дронов-камикадзе. Ранены два мирных жителя. Мужчина, пострадавший в результате атаки дрона-камикадзе, с минно-взрывной травмой, сотрясением головного мозга, осколочными ранами левой щеки и голени переведен в областную клиническую больницу. Второй пострадавший после оказанной медицинской помощи отпущен домой", - рассказал Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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