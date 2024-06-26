https://ria.ru/20240626/sud-1955683798.html

В ДНР будут судить украинских военных, обстрелявших мост

В ДНР будут судить украинских военных, обстрелявших мост - РИА Новости, 26.06.2024

В ДНР будут судить украинских военных, обстрелявших мост

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении троих военнослужащих вооруженных сил Украины, обстрелявших снарядами мост на автомобильной дороге... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T19:10

2024-06-26T19:10

2024-06-26T19:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении троих военнослужащих вооруженных сил Украины, обстрелявших снарядами мост на автомобильной дороге "Славянск-Донецк-Мариуполь", в результате мост был разрушен, ущерб составил более 214 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины 31-летнего Даниила Верещака, 24-летнего Артема Батюты, 23-летнего Артура Шарамока", - сообщили в прокуратуре. По версии следствия, 26 февраля 2022 года Верещак, Батюта и Шарамок обстреляли осколочно-фугасными снарядами мост общего пользования "Славянск-Донецк-Мариуполь". В результате обстрела был поврежден критически важный объект гражданской инфраструктуры. Имущественный ущерб составил более 214 миллионов рублей. Военные обвиняются по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). "Уголовное дело направлено в верховный суд ДНР для рассмотрения по существу", - уточнили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240619/naemnik-1954046209.html

https://ria.ru/20240508/prigovor-1944662705.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия