https://ria.ru/20240626/sud-1955651983.html

Эберхардсон похитил деньги на собственное дело, предположило следствие

Эберхардсон похитил деньги на собственное дело, предположило следствие - РИА Новости, 26.06.2024

Эберхардсон похитил деньги на собственное дело, предположило следствие

Обвиняемый в мошенничестве Эрик Эберхардсон похитил у потерпевшего деньги под предлогом развития предпринимательской деятельности, сообщают суды общей... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:23

2024-06-26T17:23

2024-06-26T17:44

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве Эрик Эберхардсон похитил у потерпевшего деньги под предлогом развития предпринимательской деятельности, сообщают суды общей юрисдикции столицы в Telegram-канале. "По версии следствия, Эберхардсон, имея корыстный умысел, направленный на завладение денежными средствами, принадлежащими потерпевшему, путем обмана, ввел в заблуждение, сообщив заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, о вложении денежных средств в развитие предпринимательской деятельности, потребовав потерпевшего передать денежные средства в крупном размере", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240228/moshennik-1930012787.html

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2024

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происшествия