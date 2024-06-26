Рейтинг@Mail.ru
Эберхардсон похитил деньги на собственное дело, предположило следствие - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 26.06.2024 (обновлено: 17:44 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/sud-1955651983.html
Эберхардсон похитил деньги на собственное дело, предположило следствие
Эберхардсон похитил деньги на собственное дело, предположило следствие - РИА Новости, 26.06.2024
Эберхардсон похитил деньги на собственное дело, предположило следствие
Обвиняемый в мошенничестве Эрик Эберхардсон похитил у потерпевшего деньги под предлогом развития предпринимательской деятельности, сообщают суды общей... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:23
2024-06-26T17:44
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955648113_0:973:2048:2125_1920x0_80_0_0_af429c380f86185d5d1440cb8f69821d.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве Эрик Эберхардсон похитил у потерпевшего деньги под предлогом развития предпринимательской деятельности, сообщают суды общей юрисдикции столицы в Telegram-канале. "По версии следствия, Эберхардсон, имея корыстный умысел, направленный на завладение денежными средствами, принадлежащими потерпевшему, путем обмана, ввел в заблуждение, сообщив заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, о вложении денежных средств в развитие предпринимательской деятельности, потребовав потерпевшего передать денежные средства в крупном размере", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240228/moshennik-1930012787.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955648113_0:686:2048:2222_1920x0_80_0_0_5e7d2ec4c438c1814587dfd5f1a18415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
Эберхардсон похитил деньги на собственное дело, предположило следствие

Версия следствия: Эберхардсон похитил деньги якобы на развитие собственного дела

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЭрик Эберхардсон
Эрик Эберхардсон - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Эрик Эберхардсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве Эрик Эберхардсон похитил у потерпевшего деньги под предлогом развития предпринимательской деятельности, сообщают суды общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.
«
"По версии следствия, Эберхардсон, имея корыстный умысел, направленный на завладение денежными средствами, принадлежащими потерпевшему, путем обмана, ввел в заблуждение, сообщив заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, о вложении денежных средств в развитие предпринимательской деятельности, потребовав потерпевшего передать денежные средства в крупном размере", - говорится в сообщении.
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
В Москве задержали мошенника, похитившего у женщины 162 миллиона рублей
28 февраля, 15:41
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала