https://ria.ru/20240626/sud-1955588691.html

Суд оставил под стражей фигурантку дела гендиректора ЧЭМК

Суд оставил под стражей фигурантку дела гендиректора ЧЭМК - РИА Новости, 26.06.2024

Суд оставил под стражей фигурантку дела гендиректора ЧЭМК

Челябинский областной суд оставил под стражей до 10 августа Дарью Филичкину - фигурантку дела генерального директора Челябинского электрометаллургического... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:40

2024-06-26T14:40

2024-06-26T14:40

происшествия

челябинск

челябинский областной суд

челябинский электрометаллургический комбинат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн - РИА Новости. Челябинский областной суд оставил под стражей до 10 августа Дарью Филичкину - фигурантку дела генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, обвиняемую в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда. Ходоровский, который руководил ЧЭМК с 2001 года, был задержан 11 июня. Против него возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Ходоровского и Филичкину суд 12 июня заключил под стражу до 10 августа. "Челябинский областной суд 26 июня, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемой Дарьи Филичкиной, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 12 июня", - говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что защита обвиняемой просила заменить меру пресечения на домашний арест. По данным СУСК, Филичкина обвиняется в аналогичных преступлениях, что и директор предприятия.

https://ria.ru/20231101/prodyuser-1906738229.html

https://ria.ru/20240319/satanist-1934199989.html

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, челябинский областной суд, челябинский электрометаллургический комбинат