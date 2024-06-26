https://ria.ru/20240626/sud-1955588691.html
Суд оставил под стражей фигурантку дела гендиректора ЧЭМК
Суд оставил под стражей фигурантку дела гендиректора ЧЭМК - РИА Новости, 26.06.2024
Суд оставил под стражей фигурантку дела гендиректора ЧЭМК
Челябинский областной суд оставил под стражей до 10 августа Дарью Филичкину - фигурантку дела генерального директора Челябинского электрометаллургического... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:40
2024-06-26T14:40
2024-06-26T14:40
происшествия
челябинск
челябинский областной суд
челябинский электрометаллургический комбинат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн - РИА Новости. Челябинский областной суд оставил под стражей до 10 августа Дарью Филичкину - фигурантку дела генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, обвиняемую в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда. Ходоровский, который руководил ЧЭМК с 2001 года, был задержан 11 июня. Против него возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Ходоровского и Филичкину суд 12 июня заключил под стражу до 10 августа. "Челябинский областной суд 26 июня, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемой Дарьи Филичкиной, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 12 июня", - говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что защита обвиняемой просила заменить меру пресечения на домашний арест. По данным СУСК, Филичкина обвиняется в аналогичных преступлениях, что и директор предприятия.
https://ria.ru/20231101/prodyuser-1906738229.html
https://ria.ru/20240319/satanist-1934199989.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, челябинский областной суд, челябинский электрометаллургический комбинат
Происшествия, Челябинск, Челябинский областной суд, Челябинский электрометаллургический комбинат
Суд оставил под стражей фигурантку дела гендиректора ЧЭМК
Челябинский суд оставил под стражей Филичкину по делу экс-главы ЧЭМК о педофилии
ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн - РИА Новости. Челябинский областной суд оставил под стражей до 10 августа Дарью Филичкину - фигурантку дела генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, обвиняемую в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Ходоровский, который руководил ЧЭМК с 2001 года, был задержан 11 июня. Против него возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Ходоровского и Филичкину суд 12 июня заключил под стражу до 10 августа.
«
"Челябинский областной суд 26 июня, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемой Дарьи Филичкиной, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 12 июня", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что защита обвиняемой просила заменить меру пресечения на домашний арест.
По данным СУСК, Филичкина обвиняется в аналогичных преступлениях, что и директор предприятия.