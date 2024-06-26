https://ria.ru/20240626/sud-1955547415.html
Следствие просит суд заочно арестовать телеведущую Курбангалееву
Следствие просит суд заочно арестовать телеведущую Курбангалееву - РИА Новости, 26.06.2024
Следствие просит суд заочно арестовать телеведущую Курбангалееву
Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой (внесена в список террористов и... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:21
2024-06-26T12:21
2024-06-26T13:37
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
youtube
фарида курбангалеева
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой (внесена в список террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой Ф.Р. меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Ей вменяется оправдание терроризма в интернете, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Ранее женщину добавили в базу розыска МВД РФ и внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Курбангалеева с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". По информации "Коммерсанта", с 2018 года она проживает и работает в Праге, ведет собственный канал на YouTube.
https://ria.ru/20240620/kurbangaleeva-1954229545.html
https://ria.ru/20240507/kevorkova-1944469832.html
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происшествия, россия, москва, прага, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), youtube, фарида курбангалеева
Происшествия, Россия, Москва, Прага, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), YouTube, Фарида Курбангалеева
Следствие просит суд заочно арестовать телеведущую Курбангалееву
Следствие попросило заочно арестовать экс-телеведущую "России-1" Курбангалееву