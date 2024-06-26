https://ria.ru/20240626/sud-1955547415.html

Следствие просит суд заочно арестовать телеведущую Курбангалееву

Следствие просит суд заочно арестовать телеведущую Курбангалееву - РИА Новости, 26.06.2024

Следствие просит суд заочно арестовать телеведущую Курбангалееву

Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой (внесена в список террористов и... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:21

2024-06-26T12:21

2024-06-26T13:37

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москва

прага

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

youtube

фарида курбангалеева

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой (внесена в список террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой Ф.Р. меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Ей вменяется оправдание терроризма в интернете, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Ранее женщину добавили в базу розыска МВД РФ и внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Курбангалеева с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". По информации "Коммерсанта", с 2018 года она проживает и работает в Праге, ведет собственный канал на YouTube.

https://ria.ru/20240620/kurbangaleeva-1954229545.html

https://ria.ru/20240507/kevorkova-1944469832.html

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происшествия, россия, москва, прага, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), youtube, фарида курбангалеева