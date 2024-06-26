https://ria.ru/20240626/sud-1955509687.html
Защита гендиректора WorldSkills Russia обжаловала его арест
Защита гендиректора WorldSkills Russia обжаловала его арест - РИА Новости, 26.06.2024
Защита гендиректора WorldSkills Russia обжаловала его арест
Защита генерального директора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова обжаловала его арест по делу о... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:08
2024-06-26T10:08
2024-06-26T10:08
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роберт уразов
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worldskills international
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Защита генерального директора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова обжаловала его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы. "Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обжаловано", - сказали в суде. На прошлой неделе столичный суд отправил Уразова в СИЗО до 19 августа. По версии следствия, Уразов и иные сотрудники WorldSkills Russia "с целью незаконного личного обогащения" сообщали заведомо ложные сведения в Роструд о заключаемых срочных договорах. Ранее суд арестовал административного директора - руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова. Решение о его аресте также обжаловано. Обоим мужчинам вменяется мошенничество в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы. WorldSkills – это международные соревнования в мастерстве по целому ряду профессий, Россия вступила в это движение в 2012 году, сборная страны занимала на международных соревнованиях призовые места, участники набирались в команды по итогам внутренних первенств. В марте 2022 WorldSkills International приостановила членство России в организации, однако внутренние турниры по профессиональному мастерству продолжились под эгидой "WorldSkills Russia".
https://ria.ru/20240411/shabutdinov-1939429138.html
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россия, москва, роберт уразов, worldskills russia, федеральная служба по труду и занятости (роструд), worldskills international, происшествия
Россия, Москва, Роберт Уразов, WorldSkills Russia, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Worldskills International, Происшествия
Защита гендиректора WorldSkills Russia обжаловала его арест
Защита гендиректора WorldSkills Russia Уразова обжаловала арест за мошенничество
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Защита генерального директора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова обжаловала его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
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"Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обжаловано", - сказали в суде.
На прошлой неделе столичный суд отправил Уразова в СИЗО до 19 августа.
По версии следствия, Уразов и иные сотрудники WorldSkills Russia "с целью незаконного личного обогащения" сообщали заведомо ложные сведения в Роструд о заключаемых срочных договорах.
Ранее суд арестовал административного директора - руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова. Решение о его аресте также обжаловано.
Обоим мужчинам вменяется мошенничество в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы.
WorldSkills – это международные соревнования в мастерстве по целому ряду профессий, Россия вступила в это движение в 2012 году, сборная страны занимала на международных соревнованиях призовые места, участники набирались в команды по итогам внутренних первенств.
В марте 2022 WorldSkills International приостановила членство России в организации, однако внутренние турниры по профессиональному мастерству продолжились под эгидой "WorldSkills Russia".