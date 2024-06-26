https://ria.ru/20240626/subsidii-1955531810.html
МСБ Подмосковья получил 12,3 млн рублей субсидий при выходе на маркетплейсы
МСБ Подмосковья получил 12,3 млн рублей субсидий при выходе на маркетплейсы - РИА Новости, 26.06.2024
МСБ Подмосковья получил 12,3 млн рублей субсидий при выходе на маркетплейсы
Малый и средний бизнес Подмосковья получил поддержку в размере 12,3 миллиона рублей в виде субсидий при выходе на маркетплейсы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:36
2024-06-26T11:36
2024-06-26T11:36
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Малый и средний бизнес Подмосковья получил поддержку в размере 12,3 миллиона рублей в виде субсидий при выходе на маркетплейсы, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Размер такой поддержки составляет до 500 тысяч рублей. "С начала этого года субсидию на компенсацию затрат при выходе на маркетплейсы получили 53 предпринимателя, в том числе 2 самозанятых. Общий объем поддержки составил 12,3 миллиона рублей. В рамках программы бизнес может возместить затраты на оплату комиссии 13 крупнейших маркетплейсов, продвижение товаров и их доставку", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Таким образом, производитель бумажной продукции вошел в число получателей субсидии в этом году, получив ее в размере 500 тысяч рублей для компенсации затрат на оплату комиссии, доставку и рекламу. Также поддержку в 52 тысячи рублей в этом году получила индивидуальный предприниматель из Одинцовского городского округа, занимающаяся производством полимерной продукции. В 2023 году ей уже была предоставлена аналогичная субсидия на сумму 447 тысяч рублей. Компенсация подлежит до 50% производственных и подтвержденных затрат. Максимальный размер субсидии при выходе на маркетплейсы для одного получателя составляет 500 тысяч рублей за весь период реализации программы. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240625/biznes-smena-1955422330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), субсидии
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье), Субсидии
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Малый и средний бизнес Подмосковья получил поддержку в размере 12,3 миллиона рублей в виде субсидий при выходе на маркетплейсы, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Размер такой поддержки составляет до 500 тысяч рублей.
"С начала этого года субсидию на компенсацию затрат при выходе на маркетплейсы получили 53 предпринимателя, в том числе 2 самозанятых. Общий объем поддержки составил 12,3 миллиона рублей. В рамках программы бизнес может возместить затраты на оплату комиссии 13 крупнейших маркетплейсов, продвижение товаров и их доставку", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Таким образом, производитель бумажной продукции вошел в число получателей субсидии в этом году, получив ее в размере 500 тысяч рублей для компенсации затрат на оплату комиссии, доставку и рекламу.
Также поддержку в 52 тысячи рублей в этом году получила индивидуальный предприниматель из Одинцовского городского округа, занимающаяся производством полимерной продукции. В 2023 году ей уже была предоставлена аналогичная субсидия
на сумму 447 тысяч рублей.
Компенсация подлежит до 50% производственных и подтвержденных затрат. Максимальный размер субсидии при выходе на маркетплейсы для одного получателя составляет 500 тысяч рублей за весь период реализации программы.
Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".