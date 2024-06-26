https://ria.ru/20240626/stubb-1955542840.html

Власти Финляндии пугают граждан мигрантами при открытии границы с Россией

Власти Финляндии пугают граждан мигрантами при открытии границы с Россией - РИА Новости, 26.06.2024

Власти Финляндии пугают граждан мигрантами при открытии границы с Россией

Президент Финляндии Александер Стубб, настаивающий на принятии закона о выдворении беженцев, утверждает телеканалу MTV, что в случае открытия границы Россия в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:09

2024-06-26T12:09

2024-06-26T12:09

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб, настаивающий на принятии закона о выдворении беженцев, утверждает телеканалу MTV, что в случае открытия границы Россия в течение 48 часов якобы направит в Финляндию более тысячи мигрантов. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. "По данным нашей разведки, Россия способна переправлять к нашей границе мигрантов, которые не являются традиционными просителями убежища, а людьми, которых используют в качестве оружия и инструмента. Более тысячи за несколько часов", — заявил Стубб телеканалу MTV, добавив, что в случае открытия границы это произойдет "примерно за 48 часов". Правительство Финляндии ранее передало в парламент закон об ограничении приема беженцев и их выдворении. По словам Стубба, принятие закона позволит в дальнейшем открыть пограничные переходы с Россией. Стубб надеется, что необходимые пять шестых парламента проголосуют за этот закон. На данный момент законопроект одобрен конституционным комитетом. Согласно законопроекту, правительство сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части границы. Решение об ограничении приема может быть принято на месяц, а сам закон будет действовать в течение года. Предполагается, что просители убежища, которые, по мнению финских властей, являются "инструментом влияния", не смогут попасть на территорию, указанную в решении правительства, и будут выдворены. Исключения будут сделаны для беженцев, которые находятся в особо уязвимом положении. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20231205/finlyandiya-1913693162.html

https://ria.ru/20231222/migranty-1917452820.html

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в мире, россия, финляндия, москва, александер стубб, дмитрий песков, мария захарова