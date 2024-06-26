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Газовый союз обеспокоен решением Байдена приостановить экспорт СПГ - РИА Новости, 26.06.2024
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13:56 26.06.2024 (обновлено: 14:09 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/ssha-1955576270.html
Газовый союз обеспокоен решением Байдена приостановить экспорт СПГ
Газовый союз обеспокоен решением Байдена приостановить экспорт СПГ - РИА Новости, 26.06.2024
Газовый союз обеспокоен решением Байдена приостановить экспорт СПГ
Решение администрации президента США Джо Байдена приостановить лицензирование новых проектов экспорта сжиженного природного газа (СПГ) может задержать... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:56
2024-06-26T14:09
сша
джо байден
экономика
европа
азия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Решение администрации президента США Джо Байдена приостановить лицензирование новых проектов экспорта сжиженного природного газа (СПГ) может задержать производство более 70 миллионов тонн газа в год на новых мощностях в Штатах, что ведет к обеспокоенности на глобальном рынке, следует из отчета Международного газового союза (МГС, IGU)."Решение минэнерго США при администрации Байдена приостановить выдачу разрешений на экспорт СПГ... вызвало обеспокоенность на мировом рынке касательно роли американского СПГ в процессе энергоперехода и обеспечении энергобезопасности в Европе и Азии. Это может привести к задержке ввода в эксплуатацию более 70 миллионов тонн СПГ в год новых мощностей в США до тех пор, пока не будут уточнены критерии одобрения лицензий", - говорится в отчете.Кроме того, по мнению МГС, рынок СПГ сталкивается с неопределенностью из-за "старения" заводов в мире. Согласно исследованию, более 120 миллионам тонн в год производственных мощностей уже старше 20 лет. Некоторые из этих объектов были законсервированы (например, первая очередь завода "Атлантик СПГ" в Тринидаде и Тобаго), а многие предприятия работают с низкой загрузкой и могут быть закрыты из-за истощения месторождений."Более молодые предприятия также сталкиваются с этим риском, если объем добычи снижается быстрее, чем ожидалось, как например, в Египте", - написано там же.В начале года Байден заявил, что страна приостановит процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ и объяснил принятое решение "ситуацией с климатическими изменениями". Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
https://ria.ru/20240625/gasum-1955310690.html
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сша, джо байден, экономика, европа, азия, майк джонсон
США, Джо Байден, Экономика, Европа, Азия, Майк Джонсон
Газовый союз обеспокоен решением Байдена приостановить экспорт СПГ

IGU: приостановка лицензирования экспорта СПГ может задержать производство в США

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкГравитационная платформа по производству сжиженного газа
Гравитационная платформа по производству сжиженного газа - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Гравитационная платформа по производству сжиженного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Решение администрации президента США Джо Байдена приостановить лицензирование новых проектов экспорта сжиженного природного газа (СПГ) может задержать производство более 70 миллионов тонн газа в год на новых мощностях в Штатах, что ведет к обеспокоенности на глобальном рынке, следует из отчета Международного газового союза (МГС, IGU).
"Решение минэнерго США при администрации Байдена приостановить выдачу разрешений на экспорт СПГ... вызвало обеспокоенность на мировом рынке касательно роли американского СПГ в процессе энергоперехода и обеспечении энергобезопасности в Европе и Азии. Это может привести к задержке ввода в эксплуатацию более 70 миллионов тонн СПГ в год новых мощностей в США до тех пор, пока не будут уточнены критерии одобрения лицензий", - говорится в отчете.
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Кроме того, по мнению МГС, рынок СПГ сталкивается с неопределенностью из-за "старения" заводов в мире. Согласно исследованию, более 120 миллионам тонн в год производственных мощностей уже старше 20 лет. Некоторые из этих объектов были законсервированы (например, первая очередь завода "Атлантик СПГ" в Тринидаде и Тобаго), а многие предприятия работают с низкой загрузкой и могут быть закрыты из-за истощения месторождений.
"Более молодые предприятия также сталкиваются с этим риском, если объем добычи снижается быстрее, чем ожидалось, как например, в Египте", - написано там же.
В начале года Байден заявил, что страна приостановит процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ и объяснил принятое решение "ситуацией с климатическими изменениями". Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
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