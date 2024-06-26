https://ria.ru/20240626/ssha-1955484145.html

Санкции США мешают им перестроить экономику, заявила американский политик

Санкции США мешают им перестроить экономику, заявила американский политик - РИА Новости, 26.06.2024

Санкции США мешают им перестроить экономику, заявила американский политик

США могли бы сотрудничать с Россией и Китаем в реформировании мировой экономики, если бы отказались от враждебного курса в отношении этих и других стран,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T06:44

2024-06-26T06:44

2024-06-26T06:44

сша

россия

китай

в мире

нью-йорк

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США могли бы сотрудничать с Россией и Китаем в реформировании мировой экономики, если бы отказались от враждебного курса в отношении этих и других стран, сказала РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр. "Я действительно считаю, что, не будь мы столь враждебны ко столь многим странам, мы могли бы счастливо сотрудничать с Россией, Китаем, другими крупными экономическими державами... в реорганизации трансатлантической системы. Если мы этого не сделаем и продолжим вводить санкции против людей и красть их деньги, то увидим то, что мы видим", - сказала она. Сэйр констатировала, что некоторые страны уже отказываются от доллара и ищут альтернативные, более надежные средства ведения торговли. "Это не потому, что люди настроены против США как таковых, но потому, что у них нет желания терпеть урон своим экономикам из-за финансовых условий, которые мы им пытаемся навязать", - сказала она. Собеседница агентства также предупредила об угрозе "пузыря деривативов" на биржах в Лондоне и Нью-Йорке, объем которого она оценила в два квадриллиона долларов.

https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952759083.html

сша

россия

китай

нью-йорк

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сша, россия, китай, в мире, нью-йорк, санкции в отношении россии