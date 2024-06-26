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Санкции США мешают им перестроить экономику, заявила американский политик - РИА Новости, 26.06.2024
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06:44 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/ssha-1955484145.html
Санкции США мешают им перестроить экономику, заявила американский политик
Санкции США мешают им перестроить экономику, заявила американский политик - РИА Новости, 26.06.2024
Санкции США мешают им перестроить экономику, заявила американский политик
США могли бы сотрудничать с Россией и Китаем в реформировании мировой экономики, если бы отказались от враждебного курса в отношении этих и других стран,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T06:44
2024-06-26T06:44
сша
россия
китай
в мире
нью-йорк
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США могли бы сотрудничать с Россией и Китаем в реформировании мировой экономики, если бы отказались от враждебного курса в отношении этих и других стран, сказала РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр. "Я действительно считаю, что, не будь мы столь враждебны ко столь многим странам, мы могли бы счастливо сотрудничать с Россией, Китаем, другими крупными экономическими державами... в реорганизации трансатлантической системы. Если мы этого не сделаем и продолжим вводить санкции против людей и красть их деньги, то увидим то, что мы видим", - сказала она. Сэйр констатировала, что некоторые страны уже отказываются от доллара и ищут альтернативные, более надежные средства ведения торговли. "Это не потому, что люди настроены против США как таковых, но потому, что у них нет желания терпеть урон своим экономикам из-за финансовых условий, которые мы им пытаемся навязать", - сказала она. Собеседница агентства также предупредила об угрозе "пузыря деривативов" на биржах в Лондоне и Нью-Йорке, объем которого она оценила в два квадриллиона долларов.
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сша, россия, китай, в мире, нью-йорк, санкции в отношении россии
США, Россия, Китай, В мире, Нью-Йорк, Санкции в отношении России
Санкции США мешают им перестроить экономику, заявила американский политик

Кандидат в сенаторы Сэйр: США могли бы перестроить экономику с Россией и Китаем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США могли бы сотрудничать с Россией и Китаем в реформировании мировой экономики, если бы отказались от враждебного курса в отношении этих и других стран, сказала РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.
"Я действительно считаю, что, не будь мы столь враждебны ко столь многим странам, мы могли бы счастливо сотрудничать с Россией, Китаем, другими крупными экономическими державами... в реорганизации трансатлантической системы. Если мы этого не сделаем и продолжим вводить санкции против людей и красть их деньги, то увидим то, что мы видим", - сказала она.
Сэйр констатировала, что некоторые страны уже отказываются от доллара и ищут альтернативные, более надежные средства ведения торговли.
"Это не потому, что люди настроены против США как таковых, но потому, что у них нет желания терпеть урон своим экономикам из-за финансовых условий, которые мы им пытаемся навязать", - сказала она.
Собеседница агентства также предупредила об угрозе "пузыря деривативов" на биржах в Лондоне и Нью-Йорке, объем которого она оценила в два квадриллиона долларов.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Китайский эксперт оценил влияние санкций на товарооборот Москвы и Пекина
14 июня, 06:04
 
СШАРоссияКитайВ миреНью-ЙоркСанкции в отношении России
 
 
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