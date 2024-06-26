https://ria.ru/20240626/spetsoperatsiya-1955676756.html

Спецоперация, 26 июня: ВСУ потеряли более 1,8 тысячи солдат

Спецоперация, 26 июня: ВСУ потеряли более 1,8 тысячи солдат - РИА Новости, 26.06.2024

Спецоперация, 26 июня: ВСУ потеряли более 1,8 тысячи солдат

О разговоре Белоусова с главой Пентагона, новом генсеке НАТО и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:38

2024-06-26T18:38

2024-06-26T20:42

специальная военная операция на украине

украина

россия

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ллойд остин

патрик райдер

андрей картаполов

евросоюз

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. О разговоре Белоусова с главой Пентагона, новом генсеке НАТО и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Последние вести с фронтаРежим оперативной готовностиРота Севастопольского ополчения перешла в режим оперативной готовности после обстрела ВСУ пляжа ракетами ATACMS, сообщил ее командир Александр Синявский.Это значит, что она в любой момент готова по тревоге приступить к выполнению поставленных задач. Как рассказал командир взвода ВС России, украинские войска стали чаще применять беспилотники на берегах Каховского водохранилища.По его словам, дроны летают каждый день, избегают вылетов только в самую плохую погоду. Таким образом ВСУ хотят запугать мирное население Запорожской области, но любая попытка проникновения будет равносильна "билету в один конец", заверил он. Глава Пентагона решился набрать первымВо время состоявшегося накануне телефонного разговора министр обороны Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины, сообщило Минобороны России. "Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Также были обсуждены другие вопросы", — уточнили в ведомстве.Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, Остин в беседе с Белоусовым подчеркнул важность сохранения каналов коммуникации на фоне конфликта на Украине. Киев продолжает терроризировать ДонбассУкраинские войска начиная в ночь на среду выпустили 52 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в том числе четыре кассетных, по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Как заявил мэр Горловки Иван Приходько, погибла мирная жительница, еще один человек получил ранения. Кроме того, повреждена инфраструктура шахты имени Калинина.Американцы вновь заявляют о невиновностиОфициальный представитель Пентагона Патрик Райдер утверждает, что пляж в Севастополе якобы не был целью ракетного удара ВСУ.Он заявил, что Украина "самостоятельна в выборе военных целей". При этом чиновник отказался комментировать сообщения, что при обстреле использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, и переадресовал этот вопрос в Киев.Райдер также указал, что США не планируют отправлять военнослужащих на Украину, добавив, что "в будущем эта позиция не изменится". Комментируя публикации американских СМИ о том, что Белый дом работает над снятием запрета размещать американских военных подрядчиков в постсоветской республике, представитель Пентагона заявил, что любые обсуждения по этому вопросы —преждевременны.Что ждать от нового генсека НАТОНАТО утвердила бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса. Он собирается уйти в отпуск на три месяца и потом приступить к работе. Полномочия нынешнего главы организации Йенса Столтенберга истекают 1 октября. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, смена генсека не изменит риторику НАТО и подходы к оказанию помощи Украине, поскольку Запад крайне агрессивно настроен по отношению к России.Это мнение разделает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который считает, что НАТО создали для обслуживания интересов США, и "все ее чиновники предназначены для того, чтобы транслировать все, что им говорят из Вашингтона". Он призвал не ждать от них ничего хорошего.Как Вован и Лексус главу МИД Британии развелиГлава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что его казахский коллега Мурат Нуртлеу якобы заявил, что украинцы умирают за Казахстан, сдерживая Россию.Пранкеры представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.В МИД Казахстана заявили, что такого разговора не было, а всю ответственность за дезинформацию несет Кэмерон. В той же беседе дипломат заявил, что Путин "хочет часть севера Казахстана", а также рассказал, что просил экс-президента США Дональда Трампа не блокировать военную помощь ВСУ. Кроме того, он намекнул, что Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите, поскольку против этого выступает Вашингтон.Помимо этого, Кэмерон утверждает, что Британия пытается донести до Франции необходимость не допускать эскалации конфликта на фоне заявлений последней о возможном вводе войск. Пи этом дипломат признался: он не уверен, что Париж сможет выбрать правильное решение. Финны подкидывают дров в украинский костерМинистр обороны Финляндии Аннти Хяккянен заявил, что их инструкторы готовят украинских военных, в том числе на своей территории. По его словам, проводились "небольшие учебные мероприятия" — техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием. Помимо этого, двадцать финских инструкторов приняли участие в обучении солдат ВСУ в Великобритании в рамках британской миссии Interflex, а еще порядка 50 специалистов задействовали в миссии ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM). Президент Сербии Александр Вучич назвал мирную инициативу из шести пунктов по конфликту на Украине хорошей, но усомнился в ее реализуемости при нынешнем противостоянии России и Запада. Жилья не будетНа Украине около 130 тысяч внутренне перемещенных лиц были вынуждены вернуться в свои дома, находящиеся в зоне боевых действий, или на освобожденные Россией территории, заявил депутат Верховной рады, зампредседателя фракции партии "Слуга народа" Максим Ткаченко изданию Times of Ukraine."С начала года 100-130 тысяч человек вынужденно вернулись домой — туда, где идут активные боевые действия или на территорию (освобожденную российскими силами. — Прим. ред.), чтобы не платить деньги за аренду жилья. Преимущественно это женщины и дети, люди пожилого возраста, нетрудоспособные. Главной причиной является отсутствие бесплатного жилья от государства, приемлемого для нормальных условий проживания", — сказал он.Взрывы в Одессе, Харькове и СумахВоздушную тревогу в среду объявляли в Харьковской, Полтавской, Сумской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.Украинские СМИ писали о серии взрывов в Харькове. Руководитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о взрывах в Одессе и области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег, сообщил о мощном взрыве в Сумах. Кроме того, по его словам, российские войска нанесли удар в направлении поселка Весяное, расположенного напротив Николаева через реку Юный Бут, где располагался батальон с военнослужащими ВСУ.

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Кэмерон: Нуртлеу заявил, что украинцы умирают за Казахстан, чтобы сдерживать Россию Кэмерон: Нуртлеу заявил, что украинцы умирают за Казахстан, чтобы сдерживать Россию 2024-06-26T18:38 true PT0M41S

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украина, россия, казахстан, ллойд остин, патрик райдер, андрей картаполов, евросоюз, госдума рф, нато, андрей белоусов