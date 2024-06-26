https://ria.ru/20240626/spetsoperatsiya-1955676756.html
Спецоперация, 26 июня: ВСУ потеряли более 1,8 тысячи солдат
Спецоперация, 26 июня: ВСУ потеряли более 1,8 тысячи солдат - РИА Новости, 26.06.2024
Спецоперация, 26 июня: ВСУ потеряли более 1,8 тысячи солдат
О разговоре Белоусова с главой Пентагона, новом генсеке НАТО и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:38
2024-06-26T18:38
2024-06-26T20:42
специальная военная операция на украине
украина
россия
казахстан
ллойд остин
патрик райдер
андрей картаполов
евросоюз
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. О разговоре Белоусова с главой Пентагона, новом генсеке НАТО и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Последние вести с фронтаРежим оперативной готовностиРота Севастопольского ополчения перешла в режим оперативной готовности после обстрела ВСУ пляжа ракетами ATACMS, сообщил ее командир Александр Синявский.Это значит, что она в любой момент готова по тревоге приступить к выполнению поставленных задач. Как рассказал командир взвода ВС России, украинские войска стали чаще применять беспилотники на берегах Каховского водохранилища.По его словам, дроны летают каждый день, избегают вылетов только в самую плохую погоду. Таким образом ВСУ хотят запугать мирное население Запорожской области, но любая попытка проникновения будет равносильна "билету в один конец", заверил он. Глава Пентагона решился набрать первымВо время состоявшегося накануне телефонного разговора министр обороны Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины, сообщило Минобороны России. "Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Также были обсуждены другие вопросы", — уточнили в ведомстве.Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, Остин в беседе с Белоусовым подчеркнул важность сохранения каналов коммуникации на фоне конфликта на Украине. Киев продолжает терроризировать ДонбассУкраинские войска начиная в ночь на среду выпустили 52 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в том числе четыре кассетных, по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Как заявил мэр Горловки Иван Приходько, погибла мирная жительница, еще один человек получил ранения. Кроме того, повреждена инфраструктура шахты имени Калинина.Американцы вновь заявляют о невиновностиОфициальный представитель Пентагона Патрик Райдер утверждает, что пляж в Севастополе якобы не был целью ракетного удара ВСУ.Он заявил, что Украина "самостоятельна в выборе военных целей". При этом чиновник отказался комментировать сообщения, что при обстреле использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, и переадресовал этот вопрос в Киев.Райдер также указал, что США не планируют отправлять военнослужащих на Украину, добавив, что "в будущем эта позиция не изменится". Комментируя публикации американских СМИ о том, что Белый дом работает над снятием запрета размещать американских военных подрядчиков в постсоветской республике, представитель Пентагона заявил, что любые обсуждения по этому вопросы —преждевременны.Что ждать от нового генсека НАТОНАТО утвердила бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса. Он собирается уйти в отпуск на три месяца и потом приступить к работе. Полномочия нынешнего главы организации Йенса Столтенберга истекают 1 октября. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, смена генсека не изменит риторику НАТО и подходы к оказанию помощи Украине, поскольку Запад крайне агрессивно настроен по отношению к России.Это мнение разделает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который считает, что НАТО создали для обслуживания интересов США, и "все ее чиновники предназначены для того, чтобы транслировать все, что им говорят из Вашингтона". Он призвал не ждать от них ничего хорошего.Как Вован и Лексус главу МИД Британии развелиГлава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что его казахский коллега Мурат Нуртлеу якобы заявил, что украинцы умирают за Казахстан, сдерживая Россию.Пранкеры представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.В МИД Казахстана заявили, что такого разговора не было, а всю ответственность за дезинформацию несет Кэмерон. В той же беседе дипломат заявил, что Путин "хочет часть севера Казахстана", а также рассказал, что просил экс-президента США Дональда Трампа не блокировать военную помощь ВСУ. Кроме того, он намекнул, что Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите, поскольку против этого выступает Вашингтон.Помимо этого, Кэмерон утверждает, что Британия пытается донести до Франции необходимость не допускать эскалации конфликта на фоне заявлений последней о возможном вводе войск. Пи этом дипломат признался: он не уверен, что Париж сможет выбрать правильное решение. Финны подкидывают дров в украинский костерМинистр обороны Финляндии Аннти Хяккянен заявил, что их инструкторы готовят украинских военных, в том числе на своей территории. По его словам, проводились "небольшие учебные мероприятия" — техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием. Помимо этого, двадцать финских инструкторов приняли участие в обучении солдат ВСУ в Великобритании в рамках британской миссии Interflex, а еще порядка 50 специалистов задействовали в миссии ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM). Президент Сербии Александр Вучич назвал мирную инициативу из шести пунктов по конфликту на Украине хорошей, но усомнился в ее реализуемости при нынешнем противостоянии России и Запада. Жилья не будетНа Украине около 130 тысяч внутренне перемещенных лиц были вынуждены вернуться в свои дома, находящиеся в зоне боевых действий, или на освобожденные Россией территории, заявил депутат Верховной рады, зампредседателя фракции партии "Слуга народа" Максим Ткаченко изданию Times of Ukraine."С начала года 100-130 тысяч человек вынужденно вернулись домой — туда, где идут активные боевые действия или на территорию (освобожденную российскими силами. — Прим. ред.), чтобы не платить деньги за аренду жилья. Преимущественно это женщины и дети, люди пожилого возраста, нетрудоспособные. Главной причиной является отсутствие бесплатного жилья от государства, приемлемого для нормальных условий проживания", — сказал он.Взрывы в Одессе, Харькове и СумахВоздушную тревогу в среду объявляли в Харьковской, Полтавской, Сумской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.Украинские СМИ писали о серии взрывов в Харькове. Руководитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о взрывах в Одессе и области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег, сообщил о мощном взрыве в Сумах. Кроме того, по его словам, российские войска нанесли удар в направлении поселка Весяное, расположенного напротив Николаева через реку Юный Бут, где располагался батальон с военнослужащими ВСУ.
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Кэмерон: Нуртлеу заявил, что украинцы умирают за Казахстан, чтобы сдерживать Россию
Кэмерон: Нуртлеу заявил, что украинцы умирают за Казахстан, чтобы сдерживать Россию
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украина, россия, казахстан, ллойд остин, патрик райдер, андрей картаполов, евросоюз, госдума рф, нато, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Казахстан, Ллойд Остин, Патрик Райдер, Андрей Картаполов, Евросоюз, Госдума РФ, НАТО, Андрей Белоусов
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. О разговоре Белоусова с главой Пентагона, новом генсеке НАТО и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
- Подразделения группировок войск "Север", "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" за сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение, а также отразили 11 контратак;
- ВСУ потеряли более 1,8 тысячи солдат за сутки;
- Армия противника лишилась двух танков, двух бронемашин, двух БТР, четырех БМП, в том числе двух Bradley, трех орудий М119 и САУ M109 Paladin, двух боевых машин РСЗО "Град", гаубицы "Мста-Б", четырех орудий Д-20 и четырех Д-30;
- Российские военные уничтожили восемь складов боеприпасов ВСУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станции РЭБ "Нота" и "Буковель-AD";
- Российские авиация и артиллерия, а также расчеты БПЛА уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS, транспортно-заряжающую машину и иностранных специалистов, которые обеспечивали их применение;
- Поражены цех сборки и места подготовки к запуску беспилотников, скопления живой силы и военной техники противника в 109-ти районах.
- Система ПВО за сутки сбила 76 украинских дронов и два снаряда HIMARS.
Режим оперативной готовности
Рота Севастопольского ополчения перешла в режим оперативной готовности после обстрела ВСУ пляжа ракетами ATACMS, сообщил ее командир Александр Синявский.
Это значит, что она в любой момент готова по тревоге приступить к выполнению поставленных задач.
Как рассказал командир взвода ВС России, украинские войска стали чаще применять беспилотники на берегах Каховского водохранилища.
По его словам, дроны летают каждый день, избегают вылетов только в самую плохую погоду. Таким образом ВСУ хотят запугать мирное население Запорожской области, но любая попытка проникновения будет равносильна "билету в один конец", заверил он.
Глава Пентагона решился набрать первым
Во время состоявшегося накануне телефонного разговора министр обороны Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины, сообщило Минобороны России.
«
"Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Также были обсуждены другие вопросы", — уточнили в ведомстве.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Как заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер
, Остин в беседе с Белоусовым подчеркнул важность сохранения каналов коммуникации на фоне конфликта на Украине.
Киев продолжает терроризировать Донбасс
Украинские войска начиная в ночь на среду выпустили 52 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в том числе четыре кассетных, по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Как заявил мэр Горловки Иван Приходько
, погибла мирная жительница, еще один человек получил ранения. Кроме того, повреждена инфраструктура шахты имени Калинина.
Американцы вновь заявляют о невиновности
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер утверждает, что пляж в Севастополе якобы не был целью ракетного удара ВСУ.
Он заявил, что Украина "самостоятельна в выборе военных целей". При этом чиновник отказался комментировать сообщения, что при обстреле использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, и переадресовал этот вопрос в Киев.
Райдер также указал, что США не планируют отправлять военнослужащих на Украину, добавив, что "в будущем эта позиция не изменится".
Комментируя публикации американских СМИ о том, что Белый дом работает над снятием запрета размещать американских военных подрядчиков в постсоветской республике, представитель Пентагона заявил, что любые обсуждения по этому вопросы —преждевременны.
Что ждать от нового генсека НАТО
НАТО утвердила бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте
следующим генсеком альянса. Он собирается уйти в отпуск на три месяца и потом приступить к работе. Полномочия нынешнего главы организации Йенса Столтенберга
истекают 1 октября.
По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, смена генсека не изменит риторику НАТО и подходы к оказанию помощи Украине, поскольку Запад крайне агрессивно настроен по отношению к России.
Это мнение разделает глава комитета Госдумы
по обороне Андрей Картаполов
, который считает, что НАТО создали для обслуживания интересов США
, и "все ее чиновники предназначены для того, чтобы транслировать все, что им говорят из Вашингтона". Он призвал не ждать от них ничего хорошего.
Как Вован и Лексус главу МИД Британии развели
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что его казахский коллега Мурат Нуртлеу якобы заявил, что украинцы умирают за Казахстан, сдерживая Россию.
Пранкеры представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.
В МИД Казахстана заявили, что такого разговора не было, а всю ответственность за дезинформацию несет Кэмерон.
В той же беседе дипломат заявил, что Путин "хочет часть севера Казахстана", а также рассказал, что просил экс-президента США Дональда Трампа
не блокировать военную помощь ВСУ
. Кроме того, он намекнул, что Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите, поскольку против этого выступает Вашингтон.
Помимо этого, Кэмерон утверждает, что Британия пытается донести до Франции необходимость не допускать эскалации конфликта на фоне заявлений последней о возможном вводе войск. Пи этом дипломат признался: он не уверен, что Париж сможет выбрать правильное решение.
Финны подкидывают дров в украинский костер
Министр обороны Финляндии
Аннти Хяккянен заявил, что их инструкторы готовят украинских военных, в том числе на своей территории.
По его словам, проводились "небольшие учебные мероприятия" — техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием. Помимо этого, двадцать финских инструкторов приняли участие в обучении солдат ВСУ в Великобритании в рамках британской миссии Interflex, а еще порядка 50 специалистов задействовали в миссии ЕС
по подготовке украинских войск (EUMAM).
Президент Сербии
Александр Вучич назвал мирную инициативу из шести пунктов по конфликту на Украине хорошей, но усомнился в ее реализуемости при нынешнем противостоянии России и Запада.
На Украине около 130 тысяч внутренне перемещенных лиц были вынуждены вернуться в свои дома, находящиеся в зоне боевых действий, или на освобожденные Россией территории, заявил депутат Верховной рады, зампредседателя фракции партии "Слуга народа" Максим Ткаченко изданию Times of Ukraine.
"С начала года 100-130 тысяч человек вынужденно вернулись домой — туда, где идут активные боевые действия или на территорию (освобожденную российскими силами. — Прим. ред.), чтобы не платить деньги за аренду жилья. Преимущественно это женщины и дети, люди пожилого возраста, нетрудоспособные. Главной причиной является отсутствие бесплатного жилья от государства, приемлемого для нормальных условий проживания", — сказал он.
Взрывы в Одессе, Харькове и Сумах
Воздушную тревогу в среду объявляли в Харьковской, Полтавской, Сумской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях
, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Украинские СМИ писали о серии взрывов в Харькове. Руководитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о взрывах в Одессе
и области.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
, ссылаясь на коллег, сообщил о мощном взрыве в Сумах. Кроме того, по его словам, российские войска нанесли удар в направлении поселка Весяное, расположенного напротив Николаева
через реку Юный Бут, где располагался батальон с военнослужащими ВСУ
.