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"Связи с Москвой и Пекином". США предупредили о потере союзника по НАТО - РИА Новости, 26.06.2024
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07:07 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/soyuznik-1955485409.html
"Связи с Москвой и Пекином". США предупредили о потере союзника по НАТО
"Связи с Москвой и Пекином". США предупредили о потере союзника по НАТО - РИА Новости, 26.06.2024
"Связи с Москвой и Пекином". США предупредили о потере союзника по НАТО
Интерес Турции к партнерству с Россией и Китаей означает, что Вашингтон изолировал сам себя, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T07:07
2024-06-26T07:07
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Интерес Турции к партнерству с Россией и Китаей означает, что Вашингтон изолировал сам себя, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор."Тщетная попытка Америки изолировать Россию привела к изоляции Вашингтона, а не Москвы. &lt;...&gt; Развивающиеся страны Глобального Юга &lt;...&gt; укрепляют экономические связи c Москвой и Пекином вместо участия в санкционном стаде. Турция, наш прежний союзник по НАТО, теперь, вероятно, присоединится к БРИКС", — отметил он.Макгрегор призвал вашингтонские элиты немедленно проснуться и обратить внимание на международную изоляцию США.Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о намерении страны стать членом БРИКС. Глава турецкого внешнеполитического ведомства принял участие во встрече БРИКС+ в Новгороде, заявил впоследствии, что Анкара увидела важность организации. Турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Гёкхун Гёчмен рассказал РИА Новости, что интерес к БРИКС выгоден Турции в многополярном мире, а для самого альянса отношения с такой страной, как Турция, несет неоценимые преимущества.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов — помимо Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Ожидается более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20240626/prizyv-1955476808.html
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в мире, турция, россия, брикс, китай, сша
В мире, Турция, Россия, БРИКС, Китай, США
"Связи с Москвой и Пекином". США предупредили о потере союзника по НАТО

Макгрегор: интерес Турции к БРИКС означает, что США изолировали себя, а не РФ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Интерес Турции к партнерству с Россией и Китаей означает, что Вашингтон изолировал сам себя, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Тщетная попытка Америки изолировать Россию привела к изоляции Вашингтона, а не Москвы. <...> Развивающиеся страны Глобального Юга <...> укрепляют экономические связи c Москвой и Пекином вместо участия в санкционном стаде. Турция, наш прежний союзник по НАТО, теперь, вероятно, присоединится к БРИКС", — отметил он.
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Макгрегор призвал вашингтонские элиты немедленно проснуться и обратить внимание на международную изоляцию США.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о намерении страны стать членом БРИКС. Глава турецкого внешнеполитического ведомства принял участие во встрече БРИКС+ в Новгороде, заявил впоследствии, что Анкара увидела важность организации.
Турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Гёкхун Гёчмен рассказал РИА Новости, что интерес к БРИКС выгоден Турции в многополярном мире, а для самого альянса отношения с такой страной, как Турция, несет неоценимые преимущества.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов — помимо Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Ожидается более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
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