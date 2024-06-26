https://ria.ru/20240626/soyuznik-1955485409.html

"Связи с Москвой и Пекином". США предупредили о потере союзника по НАТО

"Связи с Москвой и Пекином". США предупредили о потере союзника по НАТО - РИА Новости, 26.06.2024

"Связи с Москвой и Пекином". США предупредили о потере союзника по НАТО

Интерес Турции к партнерству с Россией и Китаей означает, что Вашингтон изолировал сам себя, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T07:07

2024-06-26T07:07

2024-06-26T07:07

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Интерес Турции к партнерству с Россией и Китаей означает, что Вашингтон изолировал сам себя, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор."Тщетная попытка Америки изолировать Россию привела к изоляции Вашингтона, а не Москвы. <...> Развивающиеся страны Глобального Юга <...> укрепляют экономические связи c Москвой и Пекином вместо участия в санкционном стаде. Турция, наш прежний союзник по НАТО, теперь, вероятно, присоединится к БРИКС", — отметил он.Макгрегор призвал вашингтонские элиты немедленно проснуться и обратить внимание на международную изоляцию США.Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о намерении страны стать членом БРИКС. Глава турецкого внешнеполитического ведомства принял участие во встрече БРИКС+ в Новгороде, заявил впоследствии, что Анкара увидела важность организации. Турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Гёкхун Гёчмен рассказал РИА Новости, что интерес к БРИКС выгоден Турции в многополярном мире, а для самого альянса отношения с такой страной, как Турция, несет неоценимые преимущества.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов — помимо Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Ожидается более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20240626/prizyv-1955476808.html

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турция

россия

китай

сша

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в мире, турция, россия, брикс, китай, сша