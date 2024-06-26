https://ria.ru/20240626/snayper-1955480547.html

Российский снайпер сбил ударный FPV-дрон ВСУ

Российский снайпер сбил ударный FPV-дрон ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024

Российский снайпер сбил ударный FPV-дрон ВСУ

Снайперская пара из арктического соединения группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожила ударный украинский FPV-дрон, летевший в направлении... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T05:24

2024-06-26T05:24

2024-06-26T05:49

специальная военная операция на украине

днепр (город)

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ГЕНИЧЕСК, 26 июн - РИА Новости. Снайперская пара из арктического соединения группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожила ударный украинский FPV-дрон, летевший в направлении российских позиций, сообщили журналистам в Минобороны. "Обнаружив FPV-дрон противника, снайперская пара оперативно заняла позицию для стрельбы, и через пару минут точным выстрелом из винтовки ВСС ударный беспилотник был уничтожен в воздухе, не причинив вреда нашим военнослужащим, технике и позициям", - сообщили в оборонном ведомстве. В силу особенностей рельефа и оперативной обстановки на побережье Днепра, одной из актуальных задач для снайперов стало противодействие FPV-дронам. Как правило арктические снайперы работают ночью, укрывшись анти-тепловизионными накидками – "пончами", которые защищают их от тепловизоров противника. Снайперы арктической бригады адаптировались к температурным условиям южного региона, так как в теплом климате меняется баллистика, скорость пули, и множество других факторов. На вооружении "арктиков", помимо классических снайперских винтовок СВД и ВСС, есть и современные "Орсис Т-5000" с тепловизионными прицелами.

https://ria.ru/20240621/drony-1954416859.html

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днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)