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Российский снайпер сбил ударный FPV-дрон ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:24 26.06.2024 (обновлено: 05:49 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/snayper-1955480547.html
Российский снайпер сбил ударный FPV-дрон ВСУ
Российский снайпер сбил ударный FPV-дрон ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
Российский снайпер сбил ударный FPV-дрон ВСУ
Снайперская пара из арктического соединения группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожила ударный украинский FPV-дрон, летевший в направлении... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T05:24
2024-06-26T05:49
специальная военная операция на украине
днепр (город)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 26 июн - РИА Новости. Снайперская пара из арктического соединения группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожила ударный украинский FPV-дрон, летевший в направлении российских позиций, сообщили журналистам в Минобороны. "Обнаружив FPV-дрон противника, снайперская пара оперативно заняла позицию для стрельбы, и через пару минут точным выстрелом из винтовки ВСС ударный беспилотник был уничтожен в воздухе, не причинив вреда нашим военнослужащим, технике и позициям", - сообщили в оборонном ведомстве. В силу особенностей рельефа и оперативной обстановки на побережье Днепра, одной из актуальных задач для снайперов стало противодействие FPV-дронам. Как правило арктические снайперы работают ночью, укрывшись анти-тепловизионными накидками – "пончами", которые защищают их от тепловизоров противника. Снайперы арктической бригады адаптировались к температурным условиям южного региона, так как в теплом климате меняется баллистика, скорость пули, и множество других факторов. На вооружении "арктиков", помимо классических снайперских винтовок СВД и ВСС, есть и современные "Орсис Т-5000" с тепловизионными прицелами.
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днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский снайпер сбил ударный FPV-дрон ВСУ

Российский снайпер из винтовки ВСС сбил украинский ударный FPV-дрон

© РИА Новости / Мария МарикянFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
FPV-дрон. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 26 июн - РИА Новости. Снайперская пара из арктического соединения группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожила ударный украинский FPV-дрон, летевший в направлении российских позиций, сообщили журналистам в Минобороны.
"Обнаружив FPV-дрон противника, снайперская пара оперативно заняла позицию для стрельбы, и через пару минут точным выстрелом из винтовки ВСС ударный беспилотник был уничтожен в воздухе, не причинив вреда нашим военнослужащим, технике и позициям", - сообщили в оборонном ведомстве.
В силу особенностей рельефа и оперативной обстановки на побережье Днепра, одной из актуальных задач для снайперов стало противодействие FPV-дронам.
Как правило арктические снайперы работают ночью, укрывшись анти-тепловизионными накидками – "пончами", которые защищают их от тепловизоров противника.
Снайперы арктической бригады адаптировались к температурным условиям южного региона, так как в теплом климате меняется баллистика, скорость пули, и множество других факторов.
На вооружении "арктиков", помимо классических снайперских винтовок СВД и ВСС, есть и современные "Орсис Т-5000" с тепловизионными прицелами.
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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