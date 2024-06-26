https://ria.ru/20240626/snayper-1955480547.html
Российский снайпер сбил ударный FPV-дрон ВСУ
Российский снайпер сбил ударный FPV-дрон ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
Российский снайпер сбил ударный FPV-дрон ВСУ
Снайперская пара из арктического соединения группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожила ударный украинский FPV-дрон, летевший в направлении... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T05:24
2024-06-26T05:24
2024-06-26T05:49
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ГЕНИЧЕСК, 26 июн - РИА Новости. Снайперская пара из арктического соединения группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожила ударный украинский FPV-дрон, летевший в направлении российских позиций, сообщили журналистам в Минобороны. "Обнаружив FPV-дрон противника, снайперская пара оперативно заняла позицию для стрельбы, и через пару минут точным выстрелом из винтовки ВСС ударный беспилотник был уничтожен в воздухе, не причинив вреда нашим военнослужащим, технике и позициям", - сообщили в оборонном ведомстве. В силу особенностей рельефа и оперативной обстановки на побережье Днепра, одной из актуальных задач для снайперов стало противодействие FPV-дронам. Как правило арктические снайперы работают ночью, укрывшись анти-тепловизионными накидками – "пончами", которые защищают их от тепловизоров противника. Снайперы арктической бригады адаптировались к температурным условиям южного региона, так как в теплом климате меняется баллистика, скорость пули, и множество других факторов. На вооружении "арктиков", помимо классических снайперских винтовок СВД и ВСС, есть и современные "Орсис Т-5000" с тепловизионными прицелами.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский снайпер сбил ударный FPV-дрон ВСУ
Российский снайпер из винтовки ВСС сбил украинский ударный FPV-дрон
ГЕНИЧЕСК, 26 июн - РИА Новости. Снайперская пара из арктического соединения группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожила ударный украинский FPV-дрон, летевший в направлении российских позиций, сообщили журналистам в Минобороны.
"Обнаружив FPV-дрон противника, снайперская пара оперативно заняла позицию для стрельбы, и через пару минут точным выстрелом из винтовки ВСС ударный беспилотник был уничтожен в воздухе, не причинив вреда нашим военнослужащим, технике и позициям", - сообщили в оборонном ведомстве.
В силу особенностей рельефа и оперативной обстановки на побережье Днепра
, одной из актуальных задач для снайперов стало противодействие FPV-дронам.
Как правило арктические снайперы работают ночью, укрывшись анти-тепловизионными накидками – "пончами", которые защищают их от тепловизоров противника.
Снайперы арктической бригады адаптировались к температурным условиям южного региона, так как в теплом климате меняется баллистика, скорость пули, и множество других факторов.
На вооружении "арктиков", помимо классических снайперских винтовок СВД и ВСС, есть и современные "Орсис Т
-5000" с тепловизионными прицелами.