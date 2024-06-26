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В Киеве в гостинице Hilton нашли тело атташе посольства США, сообщили СМИ
В Киеве в гостинице Hilton нашли тело атташе посольства США, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
В Киеве в гостинице Hilton нашли тело атташе посольства США, сообщили СМИ
Атташе посольства США обнаружили мертвым в номере киевской гостиницы Hilton, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на источники в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:12
2024-06-26T15:12
2024-06-26T15:46
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Атташе посольства США обнаружили мертвым в номере киевской гостиницы Hilton, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах."Вчера около 11:00 в гостиничном номере гостиницы Hilton был найден труп атташе посольства США. На теле не были обнаружены следы насилия", — говорится в публикации.Имя атташе не называется. По сведениям СМИ, дипломат приехал на Украину 15 июня. Согласно медицинским данным, которые предоставило изданию американское посольство, у мужчины был высокий уровень холестерина в крови.
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киев, сша, украина
В Киеве в гостинице Hilton нашли тело атташе посольства США, сообщили СМИ
"Страна": в Киеве в гостинице Hilton нашли тело атташе посольства США