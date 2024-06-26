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ЕС не смог согласовать осуждение ответа на запрет доступа к российским СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
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13:54 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/smi-1955575731.html
ЕС не смог согласовать осуждение ответа на запрет доступа к российским СМИ
ЕС не смог согласовать осуждение ответа на запрет доступа к российским СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
ЕС не смог согласовать осуждение ответа на запрет доступа к российским СМИ
ЕС не смог согласовать заявление всех 27 стран с осуждением ответных мер России в отношении некоторых европейских СМИ, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:54
2024-06-26T13:54
в мире
петер стано
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. ЕС не смог согласовать заявление всех 27 стран с осуждением ответных мер России в отношении некоторых европейских СМИ, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. "Мы пытались договорится о заявлении от имени всех 27 государств, но одно из государств не утвердило это заявление. Будет опубликовано заявление от имени главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, поддержанное 26 государствами", - сказал он. При этом в ЕС заявляют, что их санкции, в отличие от российских, якобы "обоснованы". "Мы можем в целом заявить, что ЕС осуждает решение России запретить ряд европейских СМИ в РФ как абсолютно безосновательное и политически мотивированное", - добавил Стано. По его словам, запрещенные в России европейские медиа якобы работают "согласно независимым, профессиональным журналистским стандартам". Он также утверждает, что они снабжали россиян "независимой информацией", в том числе, по ситуации вокруг Украины, тогда как решение ЕС о запрете ряда российских СМИ, основывается "на том, что они не являются независимыми источниками информации". Стано заключил свое пространное пояснение словами о том, что ЕС по-прежнему "уважает свободу СМИ". В ЕС с 25 июня вступил в силу запрет доступа к материалам очередных российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также зарегистрированному в Евросоюзе медиа Voice of Europe. Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза, заявили во вторник в российском МИД. Всего под российские ответные ограничения попало 81 издание из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и ряд общеевропейских СМИ. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
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в мире, петер стано, евросоюз, санкции в отношении россии, россия
В мире, Петер Стано, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия
ЕС не смог согласовать осуждение ответа на запрет доступа к российским СМИ

ЕС назвал санкции против российских СМИ, в отличие от ответных, обоснованными

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. ЕС не смог согласовать заявление всех 27 стран с осуждением ответных мер России в отношении некоторых европейских СМИ, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
"Мы пытались договорится о заявлении от имени всех 27 государств, но одно из государств не утвердило это заявление. Будет опубликовано заявление от имени главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, поддержанное 26 государствами", - сказал он.
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При этом в ЕС заявляют, что их санкции, в отличие от российских, якобы "обоснованы". "Мы можем в целом заявить, что ЕС осуждает решение России запретить ряд европейских СМИ в РФ как абсолютно безосновательное и политически мотивированное", - добавил Стано.
По его словам, запрещенные в России европейские медиа якобы работают "согласно независимым, профессиональным журналистским стандартам". Он также утверждает, что они снабжали россиян "независимой информацией", в том числе, по ситуации вокруг Украины, тогда как решение ЕС о запрете ряда российских СМИ, основывается "на том, что они не являются независимыми источниками информации".
Стано заключил свое пространное пояснение словами о том, что ЕС по-прежнему "уважает свободу СМИ".
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В ЕС с 25 июня вступил в силу запрет доступа к материалам очередных российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также зарегистрированному в Евросоюзе медиа Voice of Europe.
Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза, заявили во вторник в российском МИД. Всего под российские ответные ограничения попало 81 издание из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и ряд общеевропейских СМИ.
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Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
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