https://ria.ru/20240626/smi-1955558066.html

США хотели "наказать" Россию, но вышло наоборот, пишут турецкие СМИ

США хотели "наказать" Россию, но вышло наоборот, пишут турецкие СМИ - РИА Новости, 26.06.2024

США хотели "наказать" Россию, но вышло наоборот, пишут турецкие СМИ

США и Запад хотели "наказать" и "поставить на колени" Россию, но всё вышло наоборот, Украина потеряла всё, что имела, пишет турецкая газета Aydınlık. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:52

2024-06-26T12:52

2024-06-26T13:42

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украина

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владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

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нато

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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. США и Запад хотели "наказать" и "поставить на колени" Россию, но всё вышло наоборот, Украина потеряла всё, что имела, пишет турецкая газета Aydınlık. "США хотели принять Украину в НАТО. Россия заявила, что это приведет к эскалации конфликта. Когда они (США – ред.) настояли на своём, вот, что произошло. Украина потеряла всё, что имела, не говоря уже о том, что приобрела. Первое, что они сделали - ввели экономические санкции. Они подключили к себе и Европу. Они думали, что смогут поставить (президента РФ Владимира - ред.) Путина на колени, но им это не удалось. В прошлом году экономика России выросла на 3,2%. На Западе рост ниже. Они собирались наказать Россию... Все вышло наоборот", - пишет колумнист газеты Исмет Озчелик. По его словам, на фоне отсутствия эффекта от введённых санкций, США перешли к классическому методу – терроризму. "Они (США – ред.) начали оказывать давление на тех, кто не соблюдал санкции. Они открыто угрожали им, но и в этом они не преуспели. Они перешли к классической стадии - терроризм", - отметил Озчелик. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньём, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истёк, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240306/voyna-1931346451.html

https://ria.ru/20240618/turtsiya-1953569626.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), дмитрий песков, нато, в мире