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Украинские СМИ пожаловались на давление Киева на журналистов - РИА Новости, 26.06.2024
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11:12 26.06.2024 (обновлено: 12:21 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/smi-1955524983.html
Украинские СМИ пожаловались на давление Киева на журналистов
Украинские СМИ пожаловались на давление Киева на журналистов - РИА Новости, 26.06.2024
Украинские СМИ пожаловались на давление Киева на журналистов
Украинские оппозиционные журналисты и общественники жалуются, что власти используют призыв на военную службу, чтобы избавиться от них, сообщает Politico. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:12
2024-06-26T12:21
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинские оппозиционные журналисты и общественники жалуются, что власти используют призыв на военную службу, чтобы избавиться от них, сообщает Politico. "Журналисты, наблюдатели и люди, связанные с НКО, которые работают над вопросами критического содержания в отношении правительства, также предупреждают, что администрация (или высокопоставленные чиновники) используют полномочия по призыву людей, чтобы заставить их замолчать", — говорится в публикации.По информации Politico, число случаев оказания давления на критиков власти растет. Как отмечает газета, украинские журналисты, расследующие коррупционные скандалы, становятся объектами травли в интернете за то, что они якобы уклоняются от службы. По их мнению, Telegram-каналы, которые распространяют подобные сообщения, близки к офису Владимира Зеленского. Ранее украинские журналисты жаловались американской газете New York Times на растущие ограничения и давление на СМИ со стороны властей Украины и назвали подобные меры выходящими за рамки потребностей страны в военное время.Расследователь и основатель украинского проекта "Наши деньги" Юрий Николов заявил Politico, что журналистам на Украине угрожают отправкой на передовую, если их материалы идут вразрез с мнением официального Киева.
https://ria.ru/20240626/kemeron-1955515553.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, politico
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Politico
Украинские СМИ пожаловались на давление Киева на журналистов

Politico: власти Украины используют призыв, чтобы избавиться от журналистов

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинские оппозиционные журналисты и общественники жалуются, что власти используют призыв на военную службу, чтобы избавиться от них, сообщает Politico.
"Журналисты, наблюдатели и люди, связанные с НКО, которые работают над вопросами критического содержания в отношении правительства, также предупреждают, что администрация (или высокопоставленные чиновники) используют полномочия по призыву людей, чтобы заставить их замолчать", — говорится в публикации.
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По информации Politico, число случаев оказания давления на критиков власти растет.
Как отмечает газета, украинские журналисты, расследующие коррупционные скандалы, становятся объектами травли в интернете за то, что они якобы уклоняются от службы. По их мнению, Telegram-каналы, которые распространяют подобные сообщения, близки к офису Владимира Зеленского.
Ранее украинские журналисты жаловались американской газете New York Times на растущие ограничения и давление на СМИ со стороны властей Украины и назвали подобные меры выходящими за рамки потребностей страны в военное время.
Расследователь и основатель украинского проекта "Наши деньги" Юрий Николов заявил Politico, что журналистам на Украине угрожают отправкой на передовую, если их материалы идут вразрез с мнением официального Киева.
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