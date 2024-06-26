https://ria.ru/20240626/smi-1955524983.html

Украинские СМИ пожаловались на давление Киева на журналистов

Украинские СМИ пожаловались на давление Киева на журналистов - РИА Новости, 26.06.2024

Украинские СМИ пожаловались на давление Киева на журналистов

Украинские оппозиционные журналисты и общественники жалуются, что власти используют призыв на военную службу, чтобы избавиться от них, сообщает Politico. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:12

2024-06-26T11:12

2024-06-26T12:21

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинские оппозиционные журналисты и общественники жалуются, что власти используют призыв на военную службу, чтобы избавиться от них, сообщает Politico. "Журналисты, наблюдатели и люди, связанные с НКО, которые работают над вопросами критического содержания в отношении правительства, также предупреждают, что администрация (или высокопоставленные чиновники) используют полномочия по призыву людей, чтобы заставить их замолчать", — говорится в публикации.По информации Politico, число случаев оказания давления на критиков власти растет. Как отмечает газета, украинские журналисты, расследующие коррупционные скандалы, становятся объектами травли в интернете за то, что они якобы уклоняются от службы. По их мнению, Telegram-каналы, которые распространяют подобные сообщения, близки к офису Владимира Зеленского. Ранее украинские журналисты жаловались американской газете New York Times на растущие ограничения и давление на СМИ со стороны властей Украины и назвали подобные меры выходящими за рамки потребностей страны в военное время.Расследователь и основатель украинского проекта "Наши деньги" Юрий Николов заявил Politico, что журналистам на Украине угрожают отправкой на передовую, если их материалы идут вразрез с мнением официального Киева.

https://ria.ru/20240626/kemeron-1955515553.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, politico