https://ria.ru/20240626/skvortsova-1955586847.html

Путин переназначил Скворцову руководителем ФМБА

Путин переназначил Скворцову руководителем ФМБА - РИА Новости, 26.06.2024

Путин переназначил Скворцову руководителем ФМБА

Президент России Владимир Путин переназначил Веронику Скворцову руководителем ФМБА, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:33

2024-06-26T14:33

2024-06-26T14:40

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

общество

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переназначил Веронику Скворцову руководителем ФМБА, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Путин ранее подписал указ, согласно которому руководить Федеральным медико-биологическим агентством будет глава государства, а не правительство, как было ранее. Как отмечала Скворцова, это произошло в том числе из-за технологий двойного назначения, которые разрабатывают в агентстве."Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240617/fmba-1953352776.html

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2024

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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество