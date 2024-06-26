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На Кубани для фермеров в 2 раза увеличат субсидии на покупку поголовья КРС - РИА Новости, 26.06.2024
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Краснодарский край
 
01:10 26.06.2024 (обновлено: 01:13 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/skot-1955468184.html
На Кубани для фермеров в 2 раза увеличат субсидии на покупку поголовья КРС
На Кубани для фермеров в 2 раза увеличат субсидии на покупку поголовья КРС - РИА Новости, 26.06.2024
На Кубани для фермеров в 2 раза увеличат субсидии на покупку поголовья КРС
Размер субсидии на покупку крупного рогатого скота в Краснодарском крае увеличат в 2025 году с 50 до 100 тысяч рублей за одну голову, сообщил вице-губернатор... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T01:10
2024-06-26T01:13
краснодарский край
экономика
краснодарский край
тимашевский район
андрей коробка
россия
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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Размер субсидии на покупку крупного рогатого скота в Краснодарском крае увеличат в 2025 году с 50 до 100 тысяч рублей за одну голову, сообщил вице-губернатор Андрей Коробка в ходе рабочей поездки в Тимашевский район Кубани. "В 2025 году субсидию увеличат с 50 тысяч до 100 тысяч рублей за одну голову КРС. Также на строительство теплиц продолжит действовать ставка 350 рублей для металлических и 150 для деревянных, изменений по этой программе не будет", - передает пресс-служба краевой администрации слова Коробки. Уточняется, что в 2024 году из бюджета Краснодарского края направили 478,6 миллиона рублей на субвенции для личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Основными направлениями субсидирования являются приобретение племенного и товарного поголовья коров, птицы, мелкого рогатого скота, а также производство мяса и молока, строительство теплиц.
https://ria.ru/20240418/svini-1940919238.html
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экономика, краснодарский край, тимашевский район, андрей коробка, россия
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Тимашевский район, Андрей Коробка, Россия

На Кубани для фермеров в 2 раза увеличат субсидии на покупку поголовья КРС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКоровы на ферме
Коровы на ферме - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Коровы на ферме. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Размер субсидии на покупку крупного рогатого скота в Краснодарском крае увеличат в 2025 году с 50 до 100 тысяч рублей за одну голову, сообщил вице-губернатор Андрей Коробка в ходе рабочей поездки в Тимашевский район Кубани.
"В 2025 году субсидию увеличат с 50 тысяч до 100 тысяч рублей за одну голову КРС. Также на строительство теплиц продолжит действовать ставка 350 рублей для металлических и 150 для деревянных, изменений по этой программе не будет", - передает пресс-служба краевой администрации слова Коробки.
Уточняется, что в 2024 году из бюджета Краснодарского края направили 478,6 миллиона рублей на субвенции для личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Основными направлениями субсидирования являются приобретение племенного и товарного поголовья коров, птицы, мелкого рогатого скота, а также производство мяса и молока, строительство теплиц.
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