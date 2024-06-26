https://ria.ru/20240626/sk-1955623726.html

Изменения в УК позволят судить виновных в преступлениях Киева, заявили в СК

Изменения в УК позволят судить виновных в преступлениях Киева, заявили в СК - РИА Новости, 26.06.2024

Изменения в УК позволят судить виновных в преступлениях Киева, заявили в СК

СК РФ считает необходимым внести изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, чтобы причастные к преступлениям киевского режима понесли наказание... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:05

2024-06-26T16:05

2024-06-26T17:28

россия

украина

александр федоров (следственный комитет)

следственный комитет россии (ск рф)

правый сектор

киев

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. СК РФ считает необходимым внести изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, чтобы причастные к преступлениям киевского режима понесли наказание даже в случае их смерти, заявил зампредседателя СК РФ Александр Федоров.Выступая на ПМЮФ, он напомнил, что в производстве СК РФ находятся уголовные дела, возбужденные по признакам совершения геноцида. В частности, расследуется уголовное дело о геноциде русскоязычного населения на юго-востоке Украины, совершенном высшим политическим и военным руководством, руководством "Правого сектора"*. Федоров отметил, что расследование ряда уголовных дел закончено, по некоторым уже вынесены приговоры."Нет сомнений, что поименно будут установлены все лица, причастные к совершению преступлений… Очевидно, что в результате СВО и в силу других причин не все из тех, кто причастен к преступлениям киевского режима, доживут до суда. В связи с этим особую актуальность имеет необходимость внесения изменений в УК РФ и УПК РФ, чтобы ответственность за преступления против мира и безопасность человека была реальна. Независимо от того, пожизненная она или посмертная по отношению к тем, кто совершил такие преступления", - сказал Федоров.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее предложил рассмотреть вопрос о внесении изменений в УПК, позволяющих расследовать и рассматривать в суде уголовное дело даже в случае смерти обвиняемого в преступлениях против мира и безопасности человечества в годы Великой Отечественной войны.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240625/aktivisty-1955260787.html

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россия, украина, александр федоров (следственный комитет), следственный комитет россии (ск рф), правый сектор, киев, петербургский международный юридический форум