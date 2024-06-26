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Изменения в УК позволят судить виновных в преступлениях Киева, заявили в СК - РИА Новости, 26.06.2024
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16:05 26.06.2024 (обновлено: 17:28 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/sk-1955623726.html
Изменения в УК позволят судить виновных в преступлениях Киева, заявили в СК
Изменения в УК позволят судить виновных в преступлениях Киева, заявили в СК - РИА Новости, 26.06.2024
Изменения в УК позволят судить виновных в преступлениях Киева, заявили в СК
СК РФ считает необходимым внести изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, чтобы причастные к преступлениям киевского режима понесли наказание... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:05
2024-06-26T17:28
россия
украина
александр федоров (следственный комитет)
следственный комитет россии (ск рф)
правый сектор
киев
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. СК РФ считает необходимым внести изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, чтобы причастные к преступлениям киевского режима понесли наказание даже в случае их смерти, заявил зампредседателя СК РФ Александр Федоров.Выступая на ПМЮФ, он напомнил, что в производстве СК РФ находятся уголовные дела, возбужденные по признакам совершения геноцида. В частности, расследуется уголовное дело о геноциде русскоязычного населения на юго-востоке Украины, совершенном высшим политическим и военным руководством, руководством "Правого сектора"*. Федоров отметил, что расследование ряда уголовных дел закончено, по некоторым уже вынесены приговоры."Нет сомнений, что поименно будут установлены все лица, причастные к совершению преступлений… Очевидно, что в результате СВО и в силу других причин не все из тех, кто причастен к преступлениям киевского режима, доживут до суда. В связи с этим особую актуальность имеет необходимость внесения изменений в УК РФ и УПК РФ, чтобы ответственность за преступления против мира и безопасность человека была реальна. Независимо от того, пожизненная она или посмертная по отношению к тем, кто совершил такие преступления", - сказал Федоров.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее предложил рассмотреть вопрос о внесении изменений в УПК, позволяющих расследовать и рассматривать в суде уголовное дело даже в случае смерти обвиняемого в преступлениях против мира и безопасности человечества в годы Великой Отечественной войны.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240625/aktivisty-1955260787.html
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россия, украина, александр федоров (следственный комитет), следственный комитет россии (ск рф), правый сектор, киев, петербургский международный юридический форум
Россия, Украина, Александр Федоров (Следственный Комитет), Следственный комитет России (СК РФ), Правый сектор, Киев, Петербургский международный юридический форум
Изменения в УК позволят судить виновных в преступлениях Киева, заявили в СК

Федоров: изменения в УК позволят судить киевских преступников в случае их смерти

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. СК РФ считает необходимым внести изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, чтобы причастные к преступлениям киевского режима понесли наказание даже в случае их смерти, заявил зампредседателя СК РФ Александр Федоров.
Выступая на ПМЮФ, он напомнил, что в производстве СК РФ находятся уголовные дела, возбужденные по признакам совершения геноцида. В частности, расследуется уголовное дело о геноциде русскоязычного населения на юго-востоке Украины, совершенном высшим политическим и военным руководством, руководством "Правого сектора"*. Федоров отметил, что расследование ряда уголовных дел закончено, по некоторым уже вынесены приговоры.
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25 июня, 11:12
"Нет сомнений, что поименно будут установлены все лица, причастные к совершению преступлений… Очевидно, что в результате СВО и в силу других причин не все из тех, кто причастен к преступлениям киевского режима, доживут до суда. В связи с этим особую актуальность имеет необходимость внесения изменений в УК РФ и УПК РФ, чтобы ответственность за преступления против мира и безопасность человека была реальна. Независимо от того, пожизненная она или посмертная по отношению к тем, кто совершил такие преступления", - сказал Федоров.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее предложил рассмотреть вопрос о внесении изменений в УПК, позволяющих расследовать и рассматривать в суде уголовное дело даже в случае смерти обвиняемого в преступлениях против мира и безопасности человечества в годы Великой Отечественной войны.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Посол МИД России заявил о соучастии Макрона в преступлениях Киева
10 июня, 10:59
* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
РоссияУкраинаАлександр Федоров (Следственный Комитет)Следственный комитет России (СК РФ)Правый секторКиевПетербургский международный юридический форум
 
 
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