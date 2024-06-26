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Шольца высмеяли в бундестаге во время речи о переговорах по бюджету
Шольца высмеяли в бундестаге во время речи о переговорах по бюджету - РИА Новости, 26.06.2024
Шольца высмеяли в бундестаге во время речи о переговорах по бюджету
Канцлера ФРГ Олафа Шольца засмеяли во время выступления в нижней палате парламента Германии (бундестаге), когда он рассказывал о том, что внутри правительства... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:42
2024-06-26T16:42
2024-06-26T18:12
германия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Канцлера ФРГ Олафа Шольца засмеяли во время выступления в нижней палате парламента Германии (бундестаге), когда он рассказывал о том, что внутри правительства ведутся коллегиальные и "предметные" переговоры о проекте бюджета на следующий год. "В правительстве идут очень коллегиальные и предметные переговоры (по бюджету - ред.)", - сказал Шольц, выступая перед бундестагом. В этот момент зал разразился смехом. Несколькими секундами позднее операторы трансляции, которая велась на государственном канале Phoenix, показали министра финансов Кристиана Линднера, который выглядел достаточно мрачным. Кроме того, Шольц еще раз заверил, что проект бюджета будет представлен в июле, несмотря на сообщения о серьёзных разногласиях в коалиции. В настоящее время партии правящей в Германии коалиции ("светофора") - социал-демократы (СДПГ) Шольца, "Зелёные" и свободные либералы Линднера - пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. При этом одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов. Так, Линднер выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза", в то время как СДПГ и "Зелёные" не хотят урезать расходы.
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Смех во время выступления Шольца в бундестаге
Смех во время выступления Шольца в бундестаге
2024-06-26T16:42
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германия, кристиан линднер, олаф шольц, в мире
Германия, Кристиан Линднер, Олаф Шольц, В мире
Шольца высмеяли в бундестаге во время речи о переговорах по бюджету
Шольца высмеяли в бундестаге во время речи о предметных переговорах по бюджету