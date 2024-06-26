https://ria.ru/20240626/sholts-1955619918.html

Шольц сделал новое заявление об Украине

Шольц сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 26.06.2024

Шольц сделал новое заявление об Украине

НАТО не будет участником конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге. В своей речи Шольц заявил, что предстоящий саммит НАТО РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:58

2024-06-26T15:58

2024-06-26T17:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. НАТО не будет участником конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге. В своей речи Шольц заявил, что предстоящий саммит НАТО сыграет важную роль в координации усилий по оказанию помощи Украине, включая подготовку украинских военнослужащих."Мы делаем это, принимая четкие решения и достигая конкретные договоренности, но при этом совершенно ясно - и мне важно это зафиксировать - то, что мы делаем, не сделает НАТО частью конфликта: эту черту мы не переступаем и не переступим", — сказал он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.В интервью журналисту Дмитрию Киселеву российский лидер Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям.

https://ria.ru/20240626/zelenskiy-1955541015.html

https://ria.ru/20240626/ukraina-1955592303.html

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в мире, олаф шольц, украина, нато, германия