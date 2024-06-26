Шольц сделал новое заявление об Украине
Шольц утверждает, что НАТО не станет частью конфликта на Украине
© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. НАТО не будет участником конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.
В своей речи Шольц заявил, что предстоящий саммит НАТО сыграет важную роль в координации усилий по оказанию помощи Украине, включая подготовку украинских военнослужащих.
В своей речи Шольц заявил, что предстоящий саммит НАТО сыграет важную роль в координации усилий по оказанию помощи Украине, включая подготовку украинских военнослужащих.
"Мы делаем это, принимая четкие решения и достигая конкретные договоренности, но при этом совершенно ясно - и мне важно это зафиксировать - то, что мы делаем, не сделает НАТО частью конфликта: эту черту мы не переступаем и не переступим", — сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву российский лидер Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву российский лидер Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям.
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