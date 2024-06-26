Рейтинг@Mail.ru
Шольц сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 26.06.2024 (обновлено: 17:19 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/sholts-1955619918.html
Шольц сделал новое заявление об Украине
Шольц сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 26.06.2024
Шольц сделал новое заявление об Украине
НАТО не будет участником конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге. В своей речи Шольц заявил, что предстоящий саммит НАТО РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:58
2024-06-26T17:19
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
украина
нато
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137617_0:169:3000:1857_1920x0_80_0_0_a52d8b027e13e66bd78f3fe6bd846f38.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. НАТО не будет участником конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге. В своей речи Шольц заявил, что предстоящий саммит НАТО сыграет важную роль в координации усилий по оказанию помощи Украине, включая подготовку украинских военнослужащих."Мы делаем это, принимая четкие решения и достигая конкретные договоренности, но при этом совершенно ясно - и мне важно это зафиксировать - то, что мы делаем, не сделает НАТО частью конфликта: эту черту мы не переступаем и не переступим", — сказал он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.В интервью журналисту Дмитрию Киселеву российский лидер Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям.
https://ria.ru/20240626/zelenskiy-1955541015.html
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955592303.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137617_159:0:2818:1994_1920x0_80_0_0_bfe16e6d457e5eb0d7f95b63428ec8d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, украина, нато, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, Украина, НАТО, Германия
Шольц сделал новое заявление об Украине

Шольц утверждает, что НАТО не станет частью конфликта на Украине

© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. НАТО не будет участником конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

В своей речи Шольц заявил, что предстоящий саммит НАТО сыграет важную роль в координации усилий по оказанию помощи Украине, включая подготовку украинских военнослужащих.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
"Был удивлен". Зеленский сделал неожиданное заявление в ДНР
Вчера, 12:03
"Мы делаем это, принимая четкие решения и достигая конкретные договоренности, но при этом совершенно ясно - и мне важно это зафиксировать - то, что мы делаем, не сделает НАТО частью конфликта: эту черту мы не переступаем и не переступим", — сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.

В интервью журналисту Дмитрию Киселеву российский лидер Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
На Украине сделали тревожное заявление о ПВО
Вчера, 14:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцУкраинаНАТОГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала