https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955719391.html
Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом
Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом - РИА Новости, 27.06.2024
Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе американскими ракетами ATACMS терроризмом и актом войны со стороны... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-26T23:35
2024-06-26T23:35
2024-06-27T04:33
севастополь
сша
в мире
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909548908_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_eaa59a45f400802e6790ac84e9d0db29.jpg
ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе американскими ракетами ATACMS терроризмом и актом войны со стороны Соединенных Штатов против мирных россиян, об этом он написал в соцсети Х, сопроводив пост видеозаписью трагедии."Слово, которое описывает это, - терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц", - заявил он.Кеннеди-младший также добавил, что только конгресс вправе объявлять войну, и призвал законодателей остановить "неконтролируемых и безрассудных ястребов, которые управляют ослабленным президентом (Джо) Байденом"."Американская ракетная установка, предположительно произведенная (компанией) Lockheed и наводимая на цель сложной системой, которой только американцы на Украине могут управлять (MGM-140 ATACMS), взорвала порядка шести ракет над российским Крымом и разбросала по площади кассетные суббоеприпасы, накрыв гражданский пляж и обернувшись более чем ста пострадавшими (убитыми и ранеными), включая детей", - описал случившееся Кеннеди-младший.Киев 23 июня совершил террористическую атаку в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.В результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 153 человека пострадали, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955687610.html
https://ria.ru/20240626/ssha-1955546476.html
https://ria.ru/20240626/minzdrav-1955561879.html
севастополь
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909548908_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_1f0bbcf464998a77ec21153a3aafe584.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, сша, в мире
Севастополь, США, В мире, Специальная военная операция на Украине
Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом
Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом и актом войны
ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости.
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе американскими ракетами ATACMS терроризмом и актом войны со стороны Соединенных Штатов против мирных россиян, об этом он написал в соцсети Х
, сопроводив пост видеозаписью трагедии.
"Слово, которое описывает это, - терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц", - заявил он.
Кеннеди-младший также добавил, что только конгресс вправе объявлять войну, и призвал законодателей остановить "неконтролируемых и безрассудных ястребов, которые управляют ослабленным президентом (Джо) Байденом".
"Американская ракетная установка, предположительно произведенная (компанией) Lockheed и наводимая на цель сложной системой, которой только американцы на Украине могут управлять (MGM-140 ATACMS), взорвала порядка шести ракет над российским Крымом и разбросала по площади кассетные суббоеприпасы, накрыв гражданский пляж и обернувшись более чем ста пострадавшими (убитыми и ранеными), включая детей", - описал случившееся Кеннеди-младший.
Киев
23 июня совершил террористическую атаку в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю
пятью поставленными США
ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.
В результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 153 человека пострадали, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.
Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем
кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.