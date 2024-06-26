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Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:35 26.06.2024 (обновлено: 04:33 27.06.2024)
https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955719391.html
Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом
Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом - РИА Новости, 27.06.2024
Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе американскими ракетами ATACMS терроризмом и актом войны со стороны... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-26T23:35
2024-06-27T04:33
севастополь
сша
в мире
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе американскими ракетами ATACMS терроризмом и актом войны со стороны Соединенных Штатов против мирных россиян, об этом он написал в соцсети Х, сопроводив пост видеозаписью трагедии."Слово, которое описывает это, - терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц", - заявил он.Кеннеди-младший также добавил, что только конгресс вправе объявлять войну, и призвал законодателей остановить "неконтролируемых и безрассудных ястребов, которые управляют ослабленным президентом (Джо) Байденом"."Американская ракетная установка, предположительно произведенная (компанией) Lockheed и наводимая на цель сложной системой, которой только американцы на Украине могут управлять (MGM-140 ATACMS), взорвала порядка шести ракет над российским Крымом и разбросала по площади кассетные суббоеприпасы, накрыв гражданский пляж и обернувшись более чем ста пострадавшими (убитыми и ранеными), включая детей", - описал случившееся Кеннеди-младший.Киев 23 июня совершил террористическую атаку в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.В результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 153 человека пострадали, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955687610.html
https://ria.ru/20240626/ssha-1955546476.html
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севастополь, сша, в мире
Севастополь, США, В мире, Специальная военная операция на Украине
Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом

Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом и актом войны

© AP Photo / Matt RourkeРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе американскими ракетами ATACMS терроризмом и актом войны со стороны Соединенных Штатов против мирных россиян, об этом он написал в соцсети Х, сопроводив пост видеозаписью трагедии.
"Слово, которое описывает это, - терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц", - заявил он.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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Вчера, 19:27
Кеннеди-младший также добавил, что только конгресс вправе объявлять войну, и призвал законодателей остановить "неконтролируемых и безрассудных ястребов, которые управляют ослабленным президентом (Джо) Байденом".
"Американская ракетная установка, предположительно произведенная (компанией) Lockheed и наводимая на цель сложной системой, которой только американцы на Украине могут управлять (MGM-140 ATACMS), взорвала порядка шести ракет над российским Крымом и разбросала по площади кассетные суббоеприпасы, накрыв гражданский пляж и обернувшись более чем ста пострадавшими (убитыми и ранеными), включая детей", - описал случившееся Кеннеди-младший.
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Киев 23 июня совершил террористическую атаку в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.
В результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 153 человека пострадали, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.
Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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Вчера, 13:01
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольСШАВ мире
 
 
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