https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955719391.html

Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом

Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом - РИА Новости, 27.06.2024

Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе американскими ракетами ATACMS терроризмом и актом войны со стороны... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-26T23:35

2024-06-26T23:35

2024-06-27T04:33

севастополь

сша

в мире

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе американскими ракетами ATACMS терроризмом и актом войны со стороны Соединенных Штатов против мирных россиян, об этом он написал в соцсети Х, сопроводив пост видеозаписью трагедии."Слово, которое описывает это, - терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц", - заявил он.Кеннеди-младший также добавил, что только конгресс вправе объявлять войну, и призвал законодателей остановить "неконтролируемых и безрассудных ястребов, которые управляют ослабленным президентом (Джо) Байденом"."Американская ракетная установка, предположительно произведенная (компанией) Lockheed и наводимая на цель сложной системой, которой только американцы на Украине могут управлять (MGM-140 ATACMS), взорвала порядка шести ракет над российским Крымом и разбросала по площади кассетные суббоеприпасы, накрыв гражданский пляж и обернувшись более чем ста пострадавшими (убитыми и ранеными), включая детей", - описал случившееся Кеннеди-младший.Киев 23 июня совершил террористическую атаку в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.В результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 153 человека пострадали, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955687610.html

https://ria.ru/20240626/ssha-1955546476.html

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севастополь, сша, в мире