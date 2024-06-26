https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955649077.html
В Москве рассказали о состоянии детей, доставленных из Севастополя
В Москве рассказали о состоянии детей, доставленных из Севастополя - РИА Новости, 26.06.2024
В Москве рассказали о состоянии детей, доставленных из Севастополя
Состояние пострадавших при атаке на Севастополь детей, госпитализированных в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, стабильное с положительной... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:14
2024-06-26T17:14
2024-06-26T17:14
севастополь
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Состояние пострадавших при атаке на Севастополь детей, госпитализированных в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, стабильное с положительной динамикой, сообщила пресс-служба РДКБ. В понедельник самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву 22 пострадавших в Севастополе. Четверо детей были госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу. "Дети, поступившие 24 июня после атаки на Севастополь в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, по оценке врачей, находятся в стабильном состоянии", - говорится в сообщении. На данный момент четверым пациентам уже выполнены оперативные вмешательства, в том числе две малоинвазивные торакоскопические операции и микрохирургическое вмешательство, уточнили в пресс-службе. Пациенты получают комплексную высокотехнологичную помощь, врачи оценивают динамику состояния каждого ребенка как положительную, отметили в больнице. После стабилизации состояния пациенты пройдут курсы реабилитации. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955598496.html
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севастополь, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Москве рассказали о состоянии детей, доставленных из Севастополя
РДКБ: состояние пострадавших при атаке на Севастополь детей стабильное