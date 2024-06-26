https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955598496.html

В Севастополе простились с двухлетней девочкой, убитой при атаке ВСУ

В Севастополе простились с двухлетней девочкой, убитой при атаке ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024

В Севастополе простились с двухлетней девочкой, убитой при атаке ВСУ

В Севастополе простились с двухлетней Лизой Кирнос, убитой при атаке ВСУ на город, ее похоронили на Аллее славы, сообщил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:05

2024-06-26T15:05

2024-06-26T15:14

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. В Севастополе простились с двухлетней Лизой Кирнос, убитой при атаке ВСУ на город, ее похоронили на Аллее славы, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Сегодня в Севастополе мы простились с двухлетней малышкой Лизой Кирнос, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже в воскресенье. Лизу мы похоронили на "Аллее славы" на кладбище Кальфа, где свой покой обрели все наши погибшие герои — участники СВО", - написал Развожаев. По его словам, Лиза была третьим долгожданным ребенком и единственной дочкой. "Два брата до сих пор не могут поверить, что сестры больше нет. Никакие слова сейчас не могут успокоить родителей. Но они знают: их горе — это наше общее горе. Весь Севастополь сегодня вместе с родителями Лизы", - подчеркнул губернатор. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия