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В Севастополе простились с двухлетней девочкой, убитой при атаке ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:05 26.06.2024 (обновлено: 15:14 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955598496.html
В Севастополе простились с двухлетней девочкой, убитой при атаке ВСУ
В Севастополе простились с двухлетней девочкой, убитой при атаке ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
В Севастополе простились с двухлетней девочкой, убитой при атаке ВСУ
В Севастополе простились с двухлетней Лизой Кирнос, убитой при атаке ВСУ на город, ее похоронили на Аллее славы, сообщил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:05
2024-06-26T15:14
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. В Севастополе простились с двухлетней Лизой Кирнос, убитой при атаке ВСУ на город, ее похоронили на Аллее славы, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Сегодня в Севастополе мы простились с двухлетней малышкой Лизой Кирнос, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже в воскресенье. Лизу мы похоронили на "Аллее славы" на кладбище Кальфа, где свой покой обрели все наши погибшие герои — участники СВО", - написал Развожаев. По его словам, Лиза была третьим долгожданным ребенком и единственной дочкой. "Два брата до сих пор не могут поверить, что сестры больше нет. Никакие слова сейчас не могут успокоить родителей. Но они знают: их горе — это наше общее горе. Весь Севастополь сегодня вместе с родителями Лизы", - подчеркнул губернатор. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
В Севастополе простились с двухлетней девочкой, убитой при атаке ВСУ

Убитую при атаке ВСУ двухлетнюю Лизу похоронили на Аллее славы в Севастополе

© Фото опубликовано в Telegram-канале Михаила РазвожаеваЛиза Кирнос
Лиза Кирнос
© Фото опубликовано в Telegram-канале Михаила Развожаева
Лиза Кирнос. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. В Севастополе простились с двухлетней Лизой Кирнос, убитой при атаке ВСУ на город, ее похоронили на Аллее славы, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Сегодня в Севастополе мы простились с двухлетней малышкой Лизой Кирнос, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже в воскресенье. Лизу мы похоронили на "Аллее славы" на кладбище Кальфа, где свой покой обрели все наши погибшие герои — участники СВО", - написал Развожаев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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23 июня, 21:16
По его словам, Лиза была третьим долгожданным ребенком и единственной дочкой.
"Два брата до сих пор не могут поверить, что сестры больше нет. Никакие слова сейчас не могут успокоить родителей. Но они знают: их горе — это наше общее горе. Весь Севастополь сегодня вместе с родителями Лизы", - подчеркнул губернатор.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
День траура в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.

Дети возле стихийного мемориала в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Погибли четверо, в том числе двое детей.

Стихийный мемориал в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

Погибли четверо, в том числе двое детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.

Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.

Приспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 7

В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 7

Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 7

Погибли четверо, в том числе двое детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 7

На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 7

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 7

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 7
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
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