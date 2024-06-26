https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955587531.html

Рота Севастопольского ополчения перешла в режим оперативной готовности

Рота Севастопольского ополчения перешла в режим оперативной готовности - РИА Новости, 26.06.2024

Рота Севастопольского ополчения перешла в режим оперативной готовности

Рота Севастопольского ополчения перешла в режим оперативной готовности из-за обстрела пляжа украинскими боевиками, а также отработала схему экстренной связи,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:36

2024-06-26T14:36

2024-06-26T14:36

специальная военная операция на украине

безопасность

севастополь

республика крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Рота Севастопольского ополчения перешла в режим оперативной готовности из-за обстрела пляжа украинскими боевиками, а также отработала схему экстренной связи, заявил РИА Новости командир роты Александр Синявский. "Мы ввели режим оперативной готовности. Сегодня у нас отрабатывались элементы связи, для того чтобы в момент тревоги в любой момент, в любое время рота была задействована в случае, если потребуется помощь", - сказал Александр Синявский. Командир роты подчеркнул, что конкретные средства связи, использованные в ходе учений, остаются в тайне, но уверил, что военные специалисты постоянно совершенствуют свои навыки в области тактической медицины и готовы оказать необходимую помощь по обеспечению медицинской безопасности. "Севастополь исторически никогда не был сломлен, поэтому жители города мужественно относится к данным событиям. Победа будет однозначно за нами", - добавил он. Режим оперативной готовности может означать что рота должна быть готова в любой момент по тревоге приступить к выполнению поставленных задач. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.

https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955572256.html

https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955536534.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

республика крым

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безопасность, севастополь, республика крым