Рота Севастопольского ополчения перешла в режим оперативной готовности
Командир Синявский: Рота Севастопольского ополчения перешла в режим готовности
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбелиск "Городу-герою Севастополю" в Севастополе
Обелиск "Городу-герою Севастополю" в Севастополе. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Рота Севастопольского ополчения перешла в режим оперативной готовности из-за обстрела пляжа украинскими боевиками, а также отработала схему экстренной связи, заявил РИА Новости командир роты Александр Синявский.
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"Мы ввели режим оперативной готовности. Сегодня у нас отрабатывались элементы связи, для того чтобы в момент тревоги в любой момент, в любое время рота была задействована в случае, если потребуется помощь", - сказал Александр Синявский.
Командир роты подчеркнул, что конкретные средства связи, использованные в ходе учений, остаются в тайне, но уверил, что военные специалисты постоянно совершенствуют свои навыки в области тактической медицины и готовы оказать необходимую помощь по обеспечению медицинской безопасности.
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"Севастополь исторически никогда не был сломлен, поэтому жители города мужественно относится к данным событиям. Победа будет однозначно за нами", - добавил он.
Режим оперативной готовности может означать что рота должна быть готова в любой момент по тревоге приступить к выполнению поставленных задач.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.
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