Россия запретила въезд 27 австралийцам в ответ на санкции
МИД РФ в ответ на санкции закрыл въезд 27 австралийцам и 36 новозеландцам
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия в ответ на санкции со стороны Австралии и Новой Зеландии закрыла въезд для 27 и 36 граждан этих стран соответственно, сообщается на сайте Министерства иностранных дел.
"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада, въезд <...> на бессрочной основе закрывается дополнительно для 27 австралийцев из числа бывших политических деятелей, руководителей австралийских компаний, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", — говорится в заявлении.
Так, в числе попавших под ограничительные меры оказались:
- премьер-министр Австралии с 2013 по 2015 год Тони Эбботт;
- глава кабмина страны с 1996 по 2007 год Джон Говард;
- замкомандующего вооруженными силами Роберт Чипмен и прочие силовики;
- несколько бывших послов Австралии на Украине и в России, преподаватели местных вузов, журналисты и другие.
По таким же причинам в российский стоп-лист включили:
- заместителя министра обороны Новой Зеландии по тыловому обеспечению Сару Минсон;
- командующего наземным компонентом сухопутных войск вооруженных сил Данкана Джорджа Роя;
- командира подразделения вооруженных сил по подготовке ВСУ
в Великобритании Джоша Салливана;
- главу управления по оборонной политике Министерства обороны Бронуина Эванс-Кента и других начальников управлений;
- мэра Веллингтона Тори Фанау и глав других новозеландских городов;
- журналистов крупных СМИ ("Рэдио Нью Зиланд", медиакомпания "Стафф", "Нью Зиланд Геральд", газета "Пост").
После начала спецоперации США, ЕС и партнеры ввели множество санкций против Москвы. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада. Тем не менее она справляется с давлением, а в самих западных странах не раз звучали мнения, что введенные ограничительные меры неэффективны.