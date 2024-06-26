https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955702994.html

Россия запретила въезд 27 австралийцам в ответ на санкции

Россия запретила въезд 27 австралийцам в ответ на санкции - РИА Новости, 26.06.2024

Россия запретила въезд 27 австралийцам в ответ на санкции

Россия в ответ на санкции со стороны Австралии и Новой Зеландии закрыла въезд для 27 и 36 граждан этих стран соответственно, сообщается на сайте Министерства... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T21:10

2024-06-26T21:10

2024-06-26T22:06

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новая зеландия

вооруженные силы украины

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия в ответ на санкции со стороны Австралии и Новой Зеландии закрыла въезд для 27 и 36 граждан этих стран соответственно, сообщается на сайте Министерства иностранных дел."В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада, въезд <...> на бессрочной основе закрывается дополнительно для 27 австралийцев из числа бывших политических деятелей, руководителей австралийских компаний, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", — говорится в заявлении.Так, в числе попавших под ограничительные меры оказались:По таким же причинам в российский стоп-лист включили:После начала спецоперации США, ЕС и партнеры ввели множество санкций против Москвы. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада. Тем не менее она справляется с давлением, а в самих западных странах не раз звучали мнения, что введенные ограничительные меры неэффективны.

https://ria.ru/20240604/avstraliya-1950311404.html

https://ria.ru/20240319/zelandiya-1934317741.html

https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html

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австралия

украина

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россия, австралия, в мире, украина, новая зеландия, вооруженные силы украины, владимир путин, евросоюз