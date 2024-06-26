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Россия запретила въезд 27 австралийцам в ответ на санкции - РИА Новости, 26.06.2024
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21:10 26.06.2024 (обновлено: 22:06 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955702994.html
Россия запретила въезд 27 австралийцам в ответ на санкции
Россия запретила въезд 27 австралийцам в ответ на санкции - РИА Новости, 26.06.2024
Россия запретила въезд 27 австралийцам в ответ на санкции
Россия в ответ на санкции со стороны Австралии и Новой Зеландии закрыла въезд для 27 и 36 граждан этих стран соответственно, сообщается на сайте Министерства... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T21:10
2024-06-26T22:06
россия
австралия
в мире
украина
новая зеландия
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия в ответ на санкции со стороны Австралии и Новой Зеландии закрыла въезд для 27 и 36 граждан этих стран соответственно, сообщается на сайте Министерства иностранных дел."В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада, въезд &lt;...&gt; на бессрочной основе закрывается дополнительно для 27 австралийцев из числа бывших политических деятелей, руководителей австралийских компаний, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", — говорится в заявлении.Так, в числе попавших под ограничительные меры оказались:По таким же причинам в российский стоп-лист включили:После начала спецоперации США, ЕС и партнеры ввели множество санкций против Москвы. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада. Тем не менее она справляется с давлением, а в самих западных странах не раз звучали мнения, что введенные ограничительные меры неэффективны.
https://ria.ru/20240604/avstraliya-1950311404.html
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россия, австралия, в мире, украина, новая зеландия, вооруженные силы украины, владимир путин, евросоюз
Россия, Австралия, В мире, Украина, Новая Зеландия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Евросоюз
Россия запретила въезд 27 австралийцам в ответ на санкции

МИД РФ в ответ на санкции закрыл въезд 27 австралийцам и 36 новозеландцам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия в ответ на санкции со стороны Австралии и Новой Зеландии закрыла въезд для 27 и 36 граждан этих стран соответственно, сообщается на сайте Министерства иностранных дел.
"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада, въезд <...> на бессрочной основе закрывается дополнительно для 27 австралийцев из числа бывших политических деятелей, руководителей австралийских компаний, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", — говорится в заявлении.
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Так, в числе попавших под ограничительные меры оказались:
  • премьер-министр Австралии с 2013 по 2015 год Тони Эбботт;
  • глава кабмина страны с 1996 по 2007 год Джон Говард;
  • замкомандующего вооруженными силами Роберт Чипмен и прочие силовики;
  • несколько бывших послов Австралии на Украине и в России, преподаватели местных вузов, журналисты и другие.
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По таким же причинам в российский стоп-лист включили:
  • заместителя министра обороны Новой Зеландии по тыловому обеспечению Сару Минсон;
  • командующего наземным компонентом сухопутных войск вооруженных сил Данкана Джорджа Роя;
  • командира подразделения вооруженных сил по подготовке ВСУ
    в Великобритании Джоша Салливана;
  • главу управления по оборонной политике Министерства обороны Бронуина Эванс-Кента и других начальников управлений;
  • мэра Веллингтона Тори Фанау и глав других новозеландских городов;
  • журналистов крупных СМИ ("Рэдио Нью Зиланд", медиакомпания "Стафф", "Нью Зиланд Геральд", газета "Пост").
После начала спецоперации США, ЕС и партнеры ввели множество санкций против Москвы. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада. Тем не менее она справляется с давлением, а в самих западных странах не раз звучали мнения, что введенные ограничительные меры неэффективны.
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