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Директор "Артека" объяснил санкции ЕС страхом перед Россией - РИА Новости, 26.06.2024
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15:22 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955609844.html
Директор "Артека" объяснил санкции ЕС страхом перед Россией
Директор "Артека" объяснил санкции ЕС страхом перед Россией - РИА Новости, 26.06.2024
Директор "Артека" объяснил санкции ЕС страхом перед Россией
Директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко заявил РИА Новости, что введенные санкции ЕС обусловлены страхом перед Россией,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:22
2024-06-26T15:22
россия
украина
сша
евросоюз
артек
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко заявил РИА Новости, что введенные санкции ЕС обусловлены страхом перед Россией, демонстрирующей единство и сплоченность всего народа - взрослых и детей. Евросоюз в понедельник внес международный детский центр "Артeк" в 14-й пакет антироссийских санкций. По заявлению ЕС, учреждение якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. "Включение в санкционный список говорит только о высокой оценке нашей работы на международном уровне. Ранее уже были введены санкции против "Артека" США и Великобританией. Теперь к ним присоединился и Евросоюз. Как же боятся наши недруги России, демонстрирующей единство и сплоченность всего народа - взрослых и детей. Боятся любви к русской культуре и Отечеству, которые зарождаются в юном поколении россиян с самого детства. Все попытки европейских чиновников разобщить наш народ обречены на провал", - сказал Федоренко.По его словам, дети, которые приезжают в "Артек" со всей России, активно включаются в события, направленные на сохранение исторической памяти и воспитание гордости за свою страну. "Наши воспитанники пишут письма военнослужащим в зону специальной военной операции, готовят для них своими руками сувениры, привозят книги для ребят Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Каждый из нас точно знает: мы едины, а значит – непобедимы", - добавил Федоренко.
https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803582396.html
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955074667.html
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россия, украина, сша, евросоюз, артек, санкции в отношении россии
Россия, Украина, США, Евросоюз, Артек, Санкции в отношении России
Директор "Артека" объяснил санкции ЕС страхом перед Россией

Директор "Артека" Федоренко: санкции ЕС вызваны страхом перед Россией

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Международный детский центр "Артек" в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко заявил РИА Новости, что введенные санкции ЕС обусловлены страхом перед Россией, демонстрирующей единство и сплоченность всего народа - взрослых и детей.
Евросоюз в понедельник внес международный детский центр "Артeк" в 14-й пакет антироссийских санкций. По заявлению ЕС, учреждение якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
В офисе Зеленского хотят расширить санкции на детей российских военных
19 июля 2022, 22:11
"Включение в санкционный список говорит только о высокой оценке нашей работы на международном уровне. Ранее уже были введены санкции против "Артека" США и Великобританией. Теперь к ним присоединился и Евросоюз. Как же боятся наши недруги России, демонстрирующей единство и сплоченность всего народа - взрослых и детей. Боятся любви к русской культуре и Отечеству, которые зарождаются в юном поколении россиян с самого детства. Все попытки европейских чиновников разобщить наш народ обречены на провал", - сказал Федоренко.
По его словам, дети, которые приезжают в "Артек" со всей России, активно включаются в события, направленные на сохранение исторической памяти и воспитание гордости за свою страну.
«
"Наши воспитанники пишут письма военнослужащим в зону специальной военной операции, готовят для них своими руками сувениры, привозят книги для ребят Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Каждый из нас точно знает: мы едины, а значит – непобедимы", - добавил Федоренко.
Международный детский центр Артек - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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24 июня, 15:01
 
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