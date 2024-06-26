https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955609844.html

Директор "Артека" объяснил санкции ЕС страхом перед Россией

Директор "Артека" объяснил санкции ЕС страхом перед Россией - РИА Новости, 26.06.2024

Директор "Артека" объяснил санкции ЕС страхом перед Россией

Директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко заявил РИА Новости, что введенные санкции ЕС обусловлены страхом перед Россией,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:22

2024-06-26T15:22

2024-06-26T15:22

россия

украина

сша

евросоюз

артек

санкции в отношении россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко заявил РИА Новости, что введенные санкции ЕС обусловлены страхом перед Россией, демонстрирующей единство и сплоченность всего народа - взрослых и детей. Евросоюз в понедельник внес международный детский центр "Артeк" в 14-й пакет антироссийских санкций. По заявлению ЕС, учреждение якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. "Включение в санкционный список говорит только о высокой оценке нашей работы на международном уровне. Ранее уже были введены санкции против "Артека" США и Великобританией. Теперь к ним присоединился и Евросоюз. Как же боятся наши недруги России, демонстрирующей единство и сплоченность всего народа - взрослых и детей. Боятся любви к русской культуре и Отечеству, которые зарождаются в юном поколении россиян с самого детства. Все попытки европейских чиновников разобщить наш народ обречены на провал", - сказал Федоренко.По его словам, дети, которые приезжают в "Артек" со всей России, активно включаются в события, направленные на сохранение исторической памяти и воспитание гордости за свою страну. "Наши воспитанники пишут письма военнослужащим в зону специальной военной операции, готовят для них своими руками сувениры, привозят книги для ребят Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Каждый из нас точно знает: мы едины, а значит – непобедимы", - добавил Федоренко.

https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803582396.html

https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955074667.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, евросоюз, артек, санкции в отношении россии