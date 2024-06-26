Директор "Артека" объяснил санкции ЕС страхом перед Россией
Директор "Артека" Федоренко: санкции ЕС вызваны страхом перед Россией
Международный детский центр "Артек" в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко заявил РИА Новости, что введенные санкции ЕС обусловлены страхом перед Россией, демонстрирующей единство и сплоченность всего народа - взрослых и детей.
Евросоюз в понедельник внес международный детский центр "Артeк" в 14-й пакет антироссийских санкций. По заявлению ЕС, учреждение якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
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"Включение в санкционный список говорит только о высокой оценке нашей работы на международном уровне. Ранее уже были введены санкции против "Артека" США и Великобританией. Теперь к ним присоединился и Евросоюз. Как же боятся наши недруги России, демонстрирующей единство и сплоченность всего народа - взрослых и детей. Боятся любви к русской культуре и Отечеству, которые зарождаются в юном поколении россиян с самого детства. Все попытки европейских чиновников разобщить наш народ обречены на провал", - сказал Федоренко.
По его словам, дети, которые приезжают в "Артек" со всей России, активно включаются в события, направленные на сохранение исторической памяти и воспитание гордости за свою страну.
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"Наши воспитанники пишут письма военнослужащим в зону специальной военной операции, готовят для них своими руками сувениры, привозят книги для ребят Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Каждый из нас точно знает: мы едины, а значит – непобедимы", - добавил Федоренко.