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Турция заставила убрать греческий патриархат Стамбула из декларации - РИА Новости, 26.06.2024
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13:58 26.06.2024 (обновлено: 14:17 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/sammit-1955576850.html
Турция заставила убрать греческий патриархат Стамбула из декларации
Турция заставила убрать греческий патриархат Стамбула из декларации - РИА Новости, 26.06.2024
Турция заставила убрать греческий патриархат Стамбула из декларации
Турция заставила организаторов саммита в Швейцарии убрать греческий патриархат Стамбула из списка подписантов декларации, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:58
2024-06-26T14:17
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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Турция заставила организаторов саммита в Швейцарии убрать греческий патриархат Стамбула из списка подписантов декларации, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Турция запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии в связи с наличием греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной декларации, сообщил ранее официальный представитель МИД страны Онджю Кечели. "Когда подпись Турции была добавлена в Совместную декларацию, подписи греческого патриархата не было. Это было невозможно, потому что он (патриархат) являлся наблюдателем. Подпись патриархата была добавлена в Совместную декларацию саммита через несколько дней после окончания мероприятия. После того как министерство иностранных дел (Турции) отреагировало на этот вопрос, швейцарские и украинские власти были вынуждены опубликовать новый список без подписи патриархата", - сообщил собеседник агентства. По его словам, Турция передала все свои соображения по поводу участия в саммите организаторам - Украине и Швейцарии - до и во время саммита. "Когда соображения Анкары не были учтены, Турция незамедлительно отреагировала", - сообщил источник. Константинопольский патриарх Варфоломей принял участие в конференции по Украине, которая состоялась 15-16 июня в городе Бюргеншток в Швейцарии. Патриархат заявил, что поддерживает совместное коммюнике, принятое по итогам конференций. Патриархат был в списке подписавших документ. Турция не признает вселенский статус Константинопольской церкви. В Турции Варфоломея называют главой православной греческой общины района Фенер (Фанар), патриархату запрещено заниматься политической деятельностью. Россию на саммит не пригласили. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия РФ абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Только одна страна, которая не участвовала в этой конференции, присоединяется к списку подписавших ее сторон: Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240626/mid-1955539701.html
https://ria.ru/20240626/sammit-1955492366.html
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турция, украина, швейцария, в мире
Турция, Украина, Швейцария, В мире
Турция заставила убрать греческий патриархат Стамбула из декларации

Турция запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Турция заставила организаторов саммита в Швейцарии убрать греческий патриархат Стамбула из списка подписантов декларации, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Турция запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии в связи с наличием греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной декларации, сообщил ранее официальный представитель МИД страны Онджю Кечели.
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"Когда подпись Турции была добавлена в Совместную декларацию, подписи греческого патриархата не было. Это было невозможно, потому что он (патриархат) являлся наблюдателем. Подпись патриархата была добавлена в Совместную декларацию саммита через несколько дней после окончания мероприятия. После того как министерство иностранных дел (Турции) отреагировало на этот вопрос, швейцарские и украинские власти были вынуждены опубликовать новый список без подписи патриархата", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, Турция передала все свои соображения по поводу участия в саммите организаторам - Украине и Швейцарии - до и во время саммита.
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"Когда соображения Анкары не были учтены, Турция незамедлительно отреагировала", - сообщил источник.
Константинопольский патриарх Варфоломей принял участие в конференции по Украине, которая состоялась 15-16 июня в городе Бюргеншток в Швейцарии. Патриархат заявил, что поддерживает совместное коммюнике, принятое по итогам конференций. Патриархат был в списке подписавших документ.
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Турция не признает вселенский статус Константинопольской церкви. В Турции Варфоломея называют главой православной греческой общины района Фенер (Фанар), патриархату запрещено заниматься политической деятельностью.
Россию на саммит не пригласили. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия РФ абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Только одна страна, которая не участвовала в этой конференции, присоединяется к списку подписавших ее сторон: Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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