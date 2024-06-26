https://ria.ru/20240626/sammit-1955576850.html

Турция заставила убрать греческий патриархат Стамбула из декларации

Турция заставила убрать греческий патриархат Стамбула из декларации - РИА Новости, 26.06.2024

Турция заставила убрать греческий патриархат Стамбула из декларации

Турция заставила организаторов саммита в Швейцарии убрать греческий патриархат Стамбула из списка подписантов декларации, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:58

2024-06-26T13:58

2024-06-26T14:17

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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Турция заставила организаторов саммита в Швейцарии убрать греческий патриархат Стамбула из списка подписантов декларации, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Турция запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии в связи с наличием греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной декларации, сообщил ранее официальный представитель МИД страны Онджю Кечели. "Когда подпись Турции была добавлена в Совместную декларацию, подписи греческого патриархата не было. Это было невозможно, потому что он (патриархат) являлся наблюдателем. Подпись патриархата была добавлена в Совместную декларацию саммита через несколько дней после окончания мероприятия. После того как министерство иностранных дел (Турции) отреагировало на этот вопрос, швейцарские и украинские власти были вынуждены опубликовать новый список без подписи патриархата", - сообщил собеседник агентства. По его словам, Турция передала все свои соображения по поводу участия в саммите организаторам - Украине и Швейцарии - до и во время саммита. "Когда соображения Анкары не были учтены, Турция незамедлительно отреагировала", - сообщил источник. Константинопольский патриарх Варфоломей принял участие в конференции по Украине, которая состоялась 15-16 июня в городе Бюргеншток в Швейцарии. Патриархат заявил, что поддерживает совместное коммюнике, принятое по итогам конференций. Патриархат был в списке подписавших документ. Турция не признает вселенский статус Константинопольской церкви. В Турции Варфоломея называют главой православной греческой общины района Фенер (Фанар), патриархату запрещено заниматься политической деятельностью. Россию на саммит не пригласили. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия РФ абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Только одна страна, которая не участвовала в этой конференции, присоединяется к списку подписавших ее сторон: Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240626/mid-1955539701.html

https://ria.ru/20240626/sammit-1955492366.html

https://ria.ru/20240606/perinchek-1950865056.html

https://ria.ru/20240308/turtsiya-1931955707.html

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