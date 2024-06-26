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Сальдо рассказал о компаниях для строительства жилья в Херсонской области - РИА Новости, 26.06.2024
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14:28 26.06.2024
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Сальдо рассказал о компаниях для строительства жилья в Херсонской области
Сальдо рассказал о компаниях для строительства жилья в Херсонской области - РИА Новости, 26.06.2024
Сальдо рассказал о компаниях для строительства жилья в Херсонской области
Определены пять российских инвестиционных компаний, которые будут строить жилье в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:28
2024-06-26T14:28
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Определены пять российских инвестиционных компаний, которые будут строить жилье в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Важная задача - жилищное строительство. Об этом, кстати, на встрече меня спросил президент. Благодаря поддержке министерства строительства Российской Федерации уже есть пять конкретных инвестиционных компаний - это и питерские, и краснодарские. Сейчас крымские строительные компании тоже уже занимаются подготовкой, рассматривают участки для строительства", - сказал Сальдо, выступая на пленарной сессии "Пространство будущего: Азово-Черноморский макрорегион" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Кроме того, отметил он, потенциальные инвесторы заинтересованы и аграрным сектором Херсонской области - уже более 40 крупных компаний заявились в качестве инвесторов.
херсонская область
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выставка-форум "россия", херсонская область , владимир сальдо
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо рассказал о компаниях для строительства жилья в Херсонской области

Сальдо: определены 5 инвесткомпаний для строительства жилья в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Определены пять российских инвестиционных компаний, которые будут строить жилье в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Важная задача - жилищное строительство. Об этом, кстати, на встрече меня спросил президент. Благодаря поддержке министерства строительства Российской Федерации уже есть пять конкретных инвестиционных компаний - это и питерские, и краснодарские. Сейчас крымские строительные компании тоже уже занимаются подготовкой, рассматривают участки для строительства", - сказал Сальдо, выступая на пленарной сессии "Пространство будущего: Азово-Черноморский макрорегион" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
Кроме того, отметил он, потенциальные инвесторы заинтересованы и аграрным сектором Херсонской области - уже более 40 крупных компаний заявились в качестве инвесторов.
Как проходит выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" прошел финал вокального конкурса "Студвесна.Голос".

Выставка Россия. Вокальный конкурс Студвесна.Голос

На выставке "Россия" прошел финал вокального конкурса "Студвесна.Голос".

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В конкурсе приняли участие около 150 школьников и студентов города.

Выставка Россия. Вокальный конкурс Студвесна.Голос

В конкурсе приняли участие около 150 школьников и студентов города.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В финале участники исполнили отрывки из лучших композиций своего репертуара.

Выставка Россия. Вокальный конкурс Студвесна.Голос

В финале участники исполнили отрывки из лучших композиций своего репертуара.

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В гала-концерте "Чтобы помнили" приняли участие финалисты Межрегионального конкурса авторов и исполнителей военной и патриотической песни "Донбасс. Песни с передовой".

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Представители науки, образовательных организаций и винодельческой промышленности вместе с посетителями обсудили перспективы развития виноделия в России.

Выставка Россия. Пленарное заседание Российское виноделие: взгляд сквозь призму науки и технологий

Представители науки, образовательных организаций и винодельческой промышленности вместе с посетителями обсудили перспективы развития виноделия в России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На борцовском ковре прошла открытая тренировка по смешанным боевым единоборствам (ММА) с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

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На борцовском ковре прошла открытая тренировка по смешанным боевым единоборствам (ММА) с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

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На ВДНХ прошел социальный форум с Юлией Барановской, в рамках которого были раскрыты истории участников соцпроектов "Женщины Донбасса" и "Люди Донбасса".

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Зрители увидели спектакль "Судьба человека. Первая весна".

Выставка Россия. Спектакль Судьба человека. Первая весна

Зрители увидели спектакль "Судьба человека. Первая весна".

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В День памяти и скорби, 22 июня, на выставке "Россия" прошли тематические акции, концерты, спектакли и другие патриотические мероприятия.

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В День памяти и скорби, 22 июня, на выставке "Россия" прошли тематические акции, концерты, спектакли и другие патриотические мероприятия.

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Дальневосточный академический симфонический оркестр исполнил композицию "Реквием. Вечная слава героям" по одноименной поэме Роберта Рождественского на музыку Кузьмы Бодрова.

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Дальневосточный академический симфонический оркестр исполнил композицию "Реквием. Вечная слава героям" по одноименной поэме Роберта Рождественского на музыку Кузьмы Бодрова.

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На выставке "Россия" также прошла акция в поддержку жителей Севастополя.

Выставка Россия. Акция поддержки Севастополя

На выставке "Россия" также прошла акция в поддержку жителей Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 11

На выставке "Россия" прошел финал вокального конкурса "Студвесна.Голос".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В конкурсе приняли участие около 150 школьников и студентов города.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 11

В финале участники исполнили отрывки из лучших композиций своего репертуара.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 11

В гала-концерте "Чтобы помнили" приняли участие финалисты Межрегионального конкурса авторов и исполнителей военной и патриотической песни "Донбасс. Песни с передовой".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 11

Представители науки, образовательных организаций и винодельческой промышленности вместе с посетителями обсудили перспективы развития виноделия в России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 11

На борцовском ковре прошла открытая тренировка по смешанным боевым единоборствам (ММА) с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 11

На ВДНХ прошел социальный форум с Юлией Барановской, в рамках которого были раскрыты истории участников соцпроектов "Женщины Донбасса" и "Люди Донбасса".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 11

Зрители увидели спектакль "Судьба человека. Первая весна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 11

В День памяти и скорби, 22 июня, на выставке "Россия" прошли тематические акции, концерты, спектакли и другие патриотические мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 11

Дальневосточный академический симфонический оркестр исполнил композицию "Реквием. Вечная слава героям" по одноименной поэме Роберта Рождественского на музыку Кузьмы Бодрова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 11

На выставке "Россия" также прошла акция в поддержку жителей Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Херсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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