Сальдо рассказал о компаниях для строительства жилья в Херсонской области

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Определены пять российских инвестиционных компаний, которые будут строить жилье в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Важная задача - жилищное строительство. Об этом, кстати, на встрече меня спросил президент. Благодаря поддержке министерства строительства Российской Федерации уже есть пять конкретных инвестиционных компаний - это и питерские, и краснодарские. Сейчас крымские строительные компании тоже уже занимаются подготовкой, рассматривают участки для строительства", - сказал Сальдо, выступая на пленарной сессии "Пространство будущего: Азово-Черноморский макрорегион" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Кроме того, отметил он, потенциальные инвесторы заинтересованы и аграрным сектором Херсонской области - уже более 40 крупных компаний заявились в качестве инвесторов.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Определены пять российских инвестиционных компаний, которые будут строить жилье в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Важная задача - жилищное строительство. Об этом, кстати, на встрече меня спросил президент. Благодаря поддержке министерства строительства Российской Федерации уже есть пять конкретных инвестиционных компаний - это и питерские, и краснодарские. Сейчас крымские строительные компании тоже уже занимаются подготовкой, рассматривают участки для строительства", - сказал Сальдо, выступая на пленарной сессии "Пространство будущего: Азово-Черноморский макрорегион" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
Кроме того, отметил он, потенциальные инвесторы заинтересованы и аграрным сектором Херсонской области - уже более 40 крупных компаний заявились в качестве инвесторов.
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