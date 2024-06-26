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Сальдо рассказал о компаниях для строительства жилья в Херсонской области

Сальдо рассказал о компаниях для строительства жилья в Херсонской области - РИА Новости, 26.06.2024

Сальдо рассказал о компаниях для строительства жилья в Херсонской области

Определены пять российских инвестиционных компаний, которые будут строить жилье в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:28

2024-06-26T14:28

2024-06-26T14:28

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

херсонская область

владимир сальдо

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Определены пять российских инвестиционных компаний, которые будут строить жилье в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Важная задача - жилищное строительство. Об этом, кстати, на встрече меня спросил президент. Благодаря поддержке министерства строительства Российской Федерации уже есть пять конкретных инвестиционных компаний - это и питерские, и краснодарские. Сейчас крымские строительные компании тоже уже занимаются подготовкой, рассматривают участки для строительства", - сказал Сальдо, выступая на пленарной сессии "Пространство будущего: Азово-Черноморский макрорегион" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Кроме того, отметил он, потенциальные инвесторы заинтересованы и аграрным сектором Херсонской области - уже более 40 крупных компаний заявились в качестве инвесторов.

херсонская область

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2024

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выставка-форум "россия", херсонская область , владимир сальдо