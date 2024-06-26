https://ria.ru/20240626/ryabkov-1955571493.html

Рябков прокомментировал контакты Белоусова и главы Пентагона

Рябков прокомментировал контакты Белоусова и главы Пентагона - РИА Новости, 26.06.2024

Рябков прокомментировал контакты Белоусова и главы Пентагона

Контакты главы Минобороны РФ Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина были необходимы для того, чтобы Россия могла предупредить США о возможных... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:33

2024-06-26T13:33

2024-06-26T13:40

россия

вашингтон (штат)

украина

сергей рябков

андрей белоусов

ллойд остин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Контакты главы Минобороны РФ Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина были необходимы для того, чтобы Россия могла предупредить США о возможных дальнейших тяжелых последствиях курса Вашингтона в отношении Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Все идет от потребностей, от конкретики момента. Это просто отражение того, что с нашей стороны была необходимость и потребность предупредить Вашингтон о возможных дальнейших тяжелых последствиях того курса, который они проводят применительно к Украине, на Украине, где присутствие США в разных видах массированное и оно касается ключевых зон влияния на обстановку на линии соприкосновения... " , - сказал Рябков. Подобные контакты между сторонами бывают периодически и имеют большое значение, подчеркнул он. "Наши военные прекрасно понимают, это я знаю не понаслышке, насколько контролируемы власти в Киеве именно Вашингтоном. Поэтому такой контакт, безусловно, имеет большое значение. Как и контакты по другим линиям, которые бывают так или иначе периодически", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20240626/obmen-1955567323.html

https://ria.ru/20240625/pentagon-1955454306.html

россия

вашингтон (штат)

украина

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россия, вашингтон (штат), украина, сергей рябков, андрей белоусов, ллойд остин, министерство обороны сша