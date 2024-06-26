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Рябков прокомментировал контакты Белоусова и главы Пентагона - РИА Новости, 26.06.2024
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13:33 26.06.2024 (обновлено: 13:40 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/ryabkov-1955571493.html
Рябков прокомментировал контакты Белоусова и главы Пентагона
Рябков прокомментировал контакты Белоусова и главы Пентагона - РИА Новости, 26.06.2024
Рябков прокомментировал контакты Белоусова и главы Пентагона
Контакты главы Минобороны РФ Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина были необходимы для того, чтобы Россия могла предупредить США о возможных... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:33
2024-06-26T13:40
россия
вашингтон (штат)
украина
сергей рябков
андрей белоусов
ллойд остин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Контакты главы Минобороны РФ Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина были необходимы для того, чтобы Россия могла предупредить США о возможных дальнейших тяжелых последствиях курса Вашингтона в отношении Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Все идет от потребностей, от конкретики момента. Это просто отражение того, что с нашей стороны была необходимость и потребность предупредить Вашингтон о возможных дальнейших тяжелых последствиях того курса, который они проводят применительно к Украине, на Украине, где присутствие США в разных видах массированное и оно касается ключевых зон влияния на обстановку на линии соприкосновения... " , - сказал Рябков. Подобные контакты между сторонами бывают периодически и имеют большое значение, подчеркнул он. "Наши военные прекрасно понимают, это я знаю не понаслышке, насколько контролируемы власти в Киеве именно Вашингтоном. Поэтому такой контакт, безусловно, имеет большое значение. Как и контакты по другим линиям, которые бывают так или иначе периодически", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20240626/obmen-1955567323.html
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россия, вашингтон (штат), украина, сергей рябков, андрей белоусов, ллойд остин, министерство обороны сша
Россия, Вашингтон (штат), Украина, Сергей Рябков, Андрей Белоусов, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Рябков прокомментировал контакты Белоусова и главы Пентагона

Рябков: контакты Белоусова и Остина предупредят США о возможных последствиях

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Контакты главы Минобороны РФ Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина были необходимы для того, чтобы Россия могла предупредить США о возможных дальнейших тяжелых последствиях курса Вашингтона в отношении Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все идет от потребностей, от конкретики момента. Это просто отражение того, что с нашей стороны была необходимость и потребность предупредить Вашингтон о возможных дальнейших тяжелых последствиях того курса, который они проводят применительно к Украине, на Украине, где присутствие США в разных видах массированное и оно касается ключевых зон влияния на обстановку на линии соприкосновения... " , - сказал Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
США должны вдуматься в сигналы России по обмену заключенными, заявил Рябков
13:18
Подобные контакты между сторонами бывают периодически и имеют большое значение, подчеркнул он.
"Наши военные прекрасно понимают, это я знаю не понаслышке, насколько контролируемы власти в Киеве именно Вашингтоном. Поэтому такой контакт, безусловно, имеет большое значение. Как и контакты по другим линиям, которые бывают так или иначе периодически", - добавил Рябков.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Пентагон раскрыл детали разговора Белоусова и Остина
Вчера, 22:22
 
РоссияВашингтон (штат)УкраинаСергей РябковАндрей БелоусовЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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