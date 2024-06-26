https://ria.ru/20240626/rossiya-1955608293.html
Могущественный партнер Запада начал разворот в пользу России, узнали СМИ
Могущественный партнер Запада начал разворот в пользу России, узнали СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
Могущественный партнер Запада начал разворот в пользу России, узнали СМИ
Азия постепенно уменьшает свою зависимость от Вашингтона и делает разворот в сторону России и Китая, пишет Bloomberg. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:17
2024-06-26T15:17
2024-06-26T15:17
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Азия постепенно уменьшает свою зависимость от Вашингтона и делает разворот в сторону России и Китая, пишет Bloomberg."Хорошим примером служит решение премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, который на прошлой неделе заявил о заинтересованности в присоединении Куала-Лумпура к BRICS — экономическому блоку, одним из основателей которого в 2009 году стали Бразилия, Россия, Индия и Китай, а затем и Южная Африка", — сообщается в материале.Блок стал альтернативой западному Международному валютному фонду, который в 1990-х годах вел жесткую политику против стран Азии, уничтожая ее экономику. Также сегодня роль сверхдержавы в этом регионе играют уже не США, а Китай, который Запад считает свой главной угрозой, указывается в статье.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС выступает за построение справедливого и демократического мира, свободного от диктатуры.
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955528822.html
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в мире, россия, китай, азия, владимир путин, брикс
В мире, Россия, Китай, Азия, Владимир Путин, БРИКС
Могущественный партнер Запада начал разворот в пользу России, узнали СМИ
Bloomberg: Азия делает разворот от Запада в сторону России и Китая
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости.
Азия постепенно уменьшает свою зависимость от Вашингтона и делает разворот в сторону России и Китая, пишет Bloomberg
.
"Хорошим примером служит решение премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, который на прошлой неделе заявил о заинтересованности в присоединении Куала-Лумпура к BRICS — экономическому блоку, одним из основателей которого в 2009 году стали Бразилия, Россия, Индия и Китай, а затем и Южная Африка", — сообщается в материале.
Блок стал альтернативой западному Международному валютному фонду, который в 1990-х годах вел жесткую политику против стран Азии, уничтожая ее экономику. Также сегодня роль сверхдержавы в этом регионе играют уже не США, а Китай, который Запад считает свой главной угрозой, указывается в статье.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС выступает за построение справедливого и демократического мира, свободного от диктатуры.