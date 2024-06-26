https://ria.ru/20240626/roskomnadzor-1955571894.html

Роскомнадзор хочет внести изменения в закон о персональных данных

Роскомнадзор хочет внести изменения в закон о персональных данных - РИА Новости, 26.06.2024

Роскомнадзор хочет внести изменения в закон о персональных данных

Роскомнадзор считает, что нужно исключить пункт о согласии на обработку персональных данных для дальнейшего посещения сайтов, чтобы пользователь не принимал... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:33

2024-06-26T13:33

2024-06-26T13:33

общество

технологии

россия

милош вагнер

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Роскомнадзор считает, что нужно исключить пункт о согласии на обработку персональных данных для дальнейшего посещения сайтов, чтобы пользователь не принимал решение об оценке последствий предоставления своих данных, либо же прописать в законе правила, в каких случаях такое согласие операторы могут брать, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер. "Есть 13 правовых оснований для обработки данных. Первое в списке, и многие интерпретируют его как основное - это согласие на обработку персональных данных... Надо либо вообще отказаться от согласия на обработку данных, снять с человека бремя принятия решений об оценке последствий предоставления этих данных, либо четко в законе определить когда это согласие операторы имеют право брать", - сказал Вагнер в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). По его словам, регулятор видит, что большинство этих согласий далеко не в интересах человека. "Вряд ли кто-то читает пользовательские соглашения или согласия, которые за ними спрятаны. Видим совершено безобразный случай, когда человек в течение секунды соглашается на обработку данных, а по ссылке многостраничный документ на 80 листах", - пояснил он. Вагнер добавил, что надо дать россиянину понятные механизмы для возражения против обработки персональных данных или дать возможность возражать против такой обработки, которая имеет непосредственное отношение к пользователю. Он напомнил, что в России уже существует практика, когда пользователь имеет право запретить обработку данных, например, Единая биометрическая система (ЕБС). По его мнению, нужно развивать такие системы на законодательном уровне. "Человек должен перестать быть слабым звеном в отношениях с организацией", - сказал он.

https://ria.ru/20231001/zakon-1899746799.html

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общество, технологии, россия, милош вагнер, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)