https://ria.ru/20240626/rogov-1955483327.html

Рогов заявил о подготовке Западом нового витка эскалации на Украине

Рогов заявил о подготовке Западом нового витка эскалации на Украине - РИА Новости, 26.06.2024

Рогов заявил о подготовке Западом нового витка эскалации на Украине

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T06:31

2024-06-26T06:31

2024-06-26T06:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что коллективный Запад готовит новый виток эскалации на Украине в ближайшие месяцы. "Коллективный Запад в лице США готовит новый виток эскалации на Украине в ближайшие месяцы. Отсюда и заявления о поставках киевскому режиму истребителей F-16 и передача дальнобойных ракет. Все идет к тому, что будет решающая схватка за господство в воздухе и режим Байдена бросит все силы, чтобы выжать из украинского конфликта больше политических дивидендов и удержать власть в своих руках на президентских выборах", - сказал Рогов. По его словам, остановить новый виток эскалации позволит только если Запад ощутит "угрозу личных потерь", так как с украинским они не считаются. "Для Запада украинцы - это те же русские. Для них особой разницы нет", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240625/rotatsiya-1955441838.html

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