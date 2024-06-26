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Рогов заявил о подготовке Западом нового витка эскалации на Украине - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/rogov-1955483327.html
Рогов заявил о подготовке Западом нового витка эскалации на Украине
Рогов заявил о подготовке Западом нового витка эскалации на Украине - РИА Новости, 26.06.2024
Рогов заявил о подготовке Западом нового витка эскалации на Украине
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T06:31
2024-06-26T06:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир рогов
запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что коллективный Запад готовит новый виток эскалации на Украине в ближайшие месяцы. "Коллективный Запад в лице США готовит новый виток эскалации на Украине в ближайшие месяцы. Отсюда и заявления о поставках киевскому режиму истребителей F-16 и передача дальнобойных ракет. Все идет к тому, что будет решающая схватка за господство в воздухе и режим Байдена бросит все силы, чтобы выжать из украинского конфликта больше политических дивидендов и удержать власть в своих руках на президентских выборах", - сказал Рогов. По его словам, остановить новый виток эскалации позволит только если Запад ощутит "угрозу личных потерь", так как с украинским они не считаются. "Для Запада украинцы - это те же русские. Для них особой разницы нет", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240625/rotatsiya-1955441838.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир рогов, запад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Рогов, Запад
Рогов заявил о подготовке Западом нового витка эскалации на Украине

Рогов: Запад готовит новый виток эскалации на Украине в ближайшие месяцы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что коллективный Запад готовит новый виток эскалации на Украине в ближайшие месяцы.
"Коллективный Запад в лице США готовит новый виток эскалации на Украине в ближайшие месяцы. Отсюда и заявления о поставках киевскому режиму истребителей F-16 и передача дальнобойных ракет. Все идет к тому, что будет решающая схватка за господство в воздухе и режим Байдена бросит все силы, чтобы выжать из украинского конфликта больше политических дивидендов и удержать власть в своих руках на президентских выборах", - сказал Рогов.
По его словам, остановить новый виток эскалации позволит только если Запад ощутит "угрозу личных потерь", так как с украинским они не считаются.
"Для Запада украинцы - это те же русские. Для них особой разницы нет", - сказал Рогов.
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир РоговЗапад
 
 
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