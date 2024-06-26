https://ria.ru/20240626/remont-1955468430.html

На Кубани компания на треть ускорила ремонт сельхозтехники по нацпроекту

На Кубани компания на треть ускорила ремонт сельхозтехники по нацпроекту - РИА Новости, 26.06.2024

На Кубани компания на треть ускорила ремонт сельхозтехники по нацпроекту

Компания в Каневском районе Краснодарского края на треть ускорила ремонт и обслуживание сельхозтехники благодаря внедрению бережливых технологий в рамках... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T01:16

2024-06-26T01:16

2024-06-26T01:16

краснодарский край

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Компания в Каневском районе Краснодарского края на треть ускорила ремонт и обслуживание сельхозтехники благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона. "Компания "Виктория-Агро" подвела итоги участия в национальном проекте "Производительность труда". Сельскохозяйственное предприятие из Каневского района занимается выращиванием зерновых культур. Совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) компания оптимизировала участок ремонта и обслуживания сельхозтехники в машинно-тракторной мастерской. В результате внедрения бережливых инструментов удалось снизить на 30% время протекания процесса, сократить запасы на 50% и увеличить выработку на 31%", - говорится в сообщении. Уточняется, что на пилотном потоке рабочая группа предприятия и эксперты РЦК зонировали ремонтные боксы, внедрили контроль обслуживания оборудования и техники, стандарты проведения технических осмотров. Кроме того, в компании повысили квалификацию персонала и внедрили систему подачи предложений по улучшениям. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. С 2024 года присоединиться к национальному проекту могут и организации туристической индустрии, добавляют власти.

https://ria.ru/20240615/kuban-1953086694.html

https://ria.ru/20240624/promtekhnopark-1955196205.html

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экономика, краснодарский край, россия