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Военные расходы в мире стали рекордными с 1990 года - РИА Новости, 26.06.2024
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00:55 26.06.2024 (обновлено: 02:06 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/raskhody-1955467463.html
Военные расходы в мире стали рекордными с 1990 года
Военные расходы в мире стали рекордными с 1990 года - РИА Новости, 26.06.2024
Военные расходы в мире стали рекордными с 1990 года
Мировые военные расходы в 2023 году стали рекордными с 1990 года и в среднем достигли 306 долларов на человека, говорится в докладе Росконгресса "Фрагментация и РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T00:55
2024-06-26T02:06
экономика
ближний восток
европа
африка
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мировые военные расходы в 2023 году стали рекордными с 1990 года и в среднем достигли 306 долларов на человека, говорится в докладе Росконгресса "Фрагментация и слабый рост: глобальные экономические тренды 2024", с которым ознакомилось РИА Новости. "Мировое военное бремя, определяемое как доля военных расходов в мировом ВВП, увеличилось с 2,2% в 2022 году до 2,3% в 2023 году. Средние военные расходы как доля государственных расходов в прошлом году выросли на 0,4 процентных пункта, до 6,9%, а мировые военные расходы на душу населения стали самыми высокими с 1990 года и составили 306 долларов", - говорится в докладе со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Эксперты отмечают, что в 2023 году мировые военные расходы увеличились девятый год подряд, достигнув в общей сложности 2,443 триллиона долларов. "Рост на 6,8% в годовом выражении оказался максимальным с 2009 года и привел к тому, что глобальные расходы достигли самого высокого уровня за весь период наблюдений SIPRI", - говорится в документе. В среднем, по данным авторов, в прошлом году самое большое военное бремя приходилось на государства Ближнего Востока - 4,2% ВВП. За ними следовали страны Европы (2,8%), Африки (1,9%), Азии и Океании (1,7%), Северной и Южной Америки (1,2%). "В то время как расходы на передовое вооружение и военную технику сопряжены с активным финансированием НИОКР, расходы на амуницию, снаряды и другие предметы, которые быстро расходуются, практически не дают добавленной стоимости. При этом финансирование возросших военных расходов может потребовать от правительств наращивания долга или повышения налогов. В свою очередь, повышение налогов может привести к замедлению роста ВВП", - отмечается в документе. Но главные риски для мирового роста, по мнении авторов, несет процесс фрагментации, который сейчас переживает мировая экономика. "Формируются различные макрозоны, конкурирующие между собой в финансовой, торговой, технологической и других отраслях. Связанные с этим геоэкономические тренды создают значительные риски замедления роста мирового ВВП, снижения рентабельности компаний и повышения инфляции в крупнейших экономиках", - говорится в докладе.
https://ria.ru/20240617/yao-1953300570.html
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экономика, ближний восток, европа, африка, в мире
Экономика, Ближний Восток, Европа, Африка, В мире
Военные расходы в мире стали рекордными с 1990 года

Военные расходы в мире достигли 306 долларов на человека

© AP Photo / Vahid SalemiВыставка вооружений в Тегеране, Иран
Выставка вооружений в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Выставка вооружений в Тегеране, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мировые военные расходы в 2023 году стали рекордными с 1990 года и в среднем достигли 306 долларов на человека, говорится в докладе Росконгресса "Фрагментация и слабый рост: глобальные экономические тренды 2024", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Мировое военное бремя, определяемое как доля военных расходов в мировом ВВП, увеличилось с 2,2% в 2022 году до 2,3% в 2023 году. Средние военные расходы как доля государственных расходов в прошлом году выросли на 0,4 процентных пункта, до 6,9%, а мировые военные расходы на душу населения стали самыми высокими с 1990 года и составили 306 долларов", - говорится в докладе со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
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Эксперты отмечают, что в 2023 году мировые военные расходы увеличились девятый год подряд, достигнув в общей сложности 2,443 триллиона долларов. "Рост на 6,8% в годовом выражении оказался максимальным с 2009 года и привел к тому, что глобальные расходы достигли самого высокого уровня за весь период наблюдений SIPRI", - говорится в документе.
В среднем, по данным авторов, в прошлом году самое большое военное бремя приходилось на государства Ближнего Востока - 4,2% ВВП. За ними следовали страны Европы (2,8%), Африки (1,9%), Азии и Океании (1,7%), Северной и Южной Америки (1,2%).
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"В то время как расходы на передовое вооружение и военную технику сопряжены с активным финансированием НИОКР, расходы на амуницию, снаряды и другие предметы, которые быстро расходуются, практически не дают добавленной стоимости. При этом финансирование возросших военных расходов может потребовать от правительств наращивания долга или повышения налогов. В свою очередь, повышение налогов может привести к замедлению роста ВВП", - отмечается в документе.
Но главные риски для мирового роста, по мнении авторов, несет процесс фрагментации, который сейчас переживает мировая экономика. "Формируются различные макрозоны, конкурирующие между собой в финансовой, торговой, технологической и других отраслях. Связанные с этим геоэкономические тренды создают значительные риски замедления роста мирового ВВП, снижения рентабельности компаний и повышения инфляции в крупнейших экономиках", - говорится в докладе.
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