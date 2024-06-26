https://ria.ru/20240626/raskhody-1955467463.html

Военные расходы в мире стали рекордными с 1990 года

Военные расходы в мире стали рекордными с 1990 года - РИА Новости, 26.06.2024

Военные расходы в мире стали рекордными с 1990 года

Мировые военные расходы в 2023 году стали рекордными с 1990 года и в среднем достигли 306 долларов на человека, говорится в докладе Росконгресса "Фрагментация и РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T00:55

2024-06-26T00:55

2024-06-26T02:06

экономика

ближний восток

европа

африка

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580330638_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d07830195c5f7cd8b19f1a6df31dbc3.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мировые военные расходы в 2023 году стали рекордными с 1990 года и в среднем достигли 306 долларов на человека, говорится в докладе Росконгресса "Фрагментация и слабый рост: глобальные экономические тренды 2024", с которым ознакомилось РИА Новости. "Мировое военное бремя, определяемое как доля военных расходов в мировом ВВП, увеличилось с 2,2% в 2022 году до 2,3% в 2023 году. Средние военные расходы как доля государственных расходов в прошлом году выросли на 0,4 процентных пункта, до 6,9%, а мировые военные расходы на душу населения стали самыми высокими с 1990 года и составили 306 долларов", - говорится в докладе со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Эксперты отмечают, что в 2023 году мировые военные расходы увеличились девятый год подряд, достигнув в общей сложности 2,443 триллиона долларов. "Рост на 6,8% в годовом выражении оказался максимальным с 2009 года и привел к тому, что глобальные расходы достигли самого высокого уровня за весь период наблюдений SIPRI", - говорится в документе. В среднем, по данным авторов, в прошлом году самое большое военное бремя приходилось на государства Ближнего Востока - 4,2% ВВП. За ними следовали страны Европы (2,8%), Африки (1,9%), Азии и Океании (1,7%), Северной и Южной Америки (1,2%). "В то время как расходы на передовое вооружение и военную технику сопряжены с активным финансированием НИОКР, расходы на амуницию, снаряды и другие предметы, которые быстро расходуются, практически не дают добавленной стоимости. При этом финансирование возросших военных расходов может потребовать от правительств наращивания долга или повышения налогов. В свою очередь, повышение налогов может привести к замедлению роста ВВП", - отмечается в документе. Но главные риски для мирового роста, по мнении авторов, несет процесс фрагментации, который сейчас переживает мировая экономика. "Формируются различные макрозоны, конкурирующие между собой в финансовой, торговой, технологической и других отраслях. Связанные с этим геоэкономические тренды создают значительные риски замедления роста мирового ВВП, снижения рентабельности компаний и повышения инфляции в крупнейших экономиках", - говорится в докладе.

https://ria.ru/20240617/yao-1953300570.html

https://ria.ru/20240415/voennyy_potentsial-1940176708.html

https://ria.ru/20240311/oruzhie-1932214336.html

ближний восток

европа

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ближний восток, европа, африка, в мире