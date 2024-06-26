https://ria.ru/20240626/raketa-1955695821.html

Хуситы заявили о первом ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому судну

Хуситы заявили о первом ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому судну - РИА Новости, 26.06.2024

Хуситы заявили о первом ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому судну

Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства для атаки на... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T20:24

2024-06-26T20:24

2024-06-26T21:42

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ансар алла

израиль

красное море

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ДОХА, 26 июн — РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства для атаки на израильское судно MSC SARAH V, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети Х."Вооруженные силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна MSC SARAH V в Аравийском море", — сказал он, пообещав показать видеозапись с ее запуском.Как указал Сариа, созданная ими ракета обладает передовыми характеристиками, точна в попадании и поражает цели на большом расстоянии.Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240621/khusity-1954628906.html

https://ria.ru/20240529/raketu-1949221594.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла, израиль, красное море, суэцкий канал