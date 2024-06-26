Хуситы заявили о первом ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому судну
Хуситы заявили о первом ударе собственной гиперзвуковой ракетой по судну Израиля
© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны. Архивное фото
ДОХА, 26 июн — РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства для атаки на израильское судно MSC SARAH V, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети Х.
"Вооруженные силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна MSC SARAH V в Аравийском море", — сказал он, пообещав показать видеозапись с ее запуском.
Как указал Сариа, созданная ими ракета обладает передовыми характеристиками, точна в попадании и поражает цели на большом расстоянии.
Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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