https://ria.ru/20240626/raketa-1955537769.html
В Курской области сбили украинскую ракету
В Курской области сбили украинскую ракету - РИА Новости, 26.06.2024
В Курской области сбили украинскую ракету
Система ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:55
2024-06-26T11:55
2024-06-26T13:55
специальная военная операция на украине
дмитриевский район
курская область
безопасность
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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БЕЛГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Система ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале."Средствами ПВО сбита украинская ракета над Дмитриевским районом. Напоминаю, приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, они могут нанести вред", — написал чиновник.Он подчеркнул, что при обнаружении обломков нужно позвонить по телефону 112.За несколько минут до этого власти объявили о ракетной опасности в регионе и призвали спрятаться в укрытиях.Украинские военные ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону из-за обстрелов населенных пунктов.ВСУ наносят удары в том числе боеприпасами иностранного производства, которые власти западных стран разрешили Украине использовать для атак по территории России.Так, в минувшее воскресенье украинские военные выпустили по Крыму пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них удалось перехватить, пятая взорвалась над пляжем Севастополя, где отдыхали семьи с детьми. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, пострадали — более 150 мирных граждан, в том числе десятки детей.
https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955533713.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитриевский район, курская область, безопасность, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Дмитриевский район, Курская область, Безопасность, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Курской области сбили украинскую ракету
Смирнов: ПВО сбила украинскую ракету над Дмитриевским районом Курской области
БЕЛГОРОД, 26 июн — РИА Новости.
Система ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале
.
"Средствами ПВО сбита украинская ракета над Дмитриевским районом. Напоминаю, приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, они могут нанести вред", — написал чиновник.
Он подчеркнул, что при обнаружении обломков нужно позвонить по телефону 112.
За несколько минут до этого власти объявили о ракетной опасности в регионе и призвали спрятаться в укрытиях.
Украинские военные ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону из-за обстрелов населенных пунктов.
ВСУ наносят удары в том числе боеприпасами иностранного производства, которые власти западных стран разрешили Украине использовать для атак по территории России.
Так, в минувшее воскресенье украинские военные выпустили по Крыму пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них удалось перехватить, пятая взорвалась над пляжем Севастополя, где отдыхали семьи с детьми. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, пострадали — более 150 мирных граждан, в том числе десятки детей.