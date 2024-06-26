https://ria.ru/20240626/raketa-1955537769.html

В Курской области сбили украинскую ракету

В Курской области сбили украинскую ракету - РИА Новости, 26.06.2024

В Курской области сбили украинскую ракету

Система ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:55

2024-06-26T11:55

2024-06-26T13:55

специальная военная операция на украине

дмитриевский район

курская область

безопасность

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

БЕЛГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Система ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале."Средствами ПВО сбита украинская ракета над Дмитриевским районом. Напоминаю, приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, они могут нанести вред", — написал чиновник.Он подчеркнул, что при обнаружении обломков нужно позвонить по телефону 112.За несколько минут до этого власти объявили о ракетной опасности в регионе и призвали спрятаться в укрытиях.Украинские военные ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону из-за обстрелов населенных пунктов.ВСУ наносят удары в том числе боеприпасами иностранного производства, которые власти западных стран разрешили Украине использовать для атак по территории России.Так, в минувшее воскресенье украинские военные выпустили по Крыму пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них удалось перехватить, пятая взорвалась над пляжем Севастополя, где отдыхали семьи с детьми. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, пострадали — более 150 мирных граждан, в том числе десятки детей.

https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955533713.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

дмитриевский район

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дмитриевский район, курская область, безопасность, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф