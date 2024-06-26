Япония, Южная Корея и США осудили ракетный пуск КНДР
Представители МИД Японии, Южной Кореи и США осудили ракетный пуск КНДР
© Фото : ЦТАКПуск северокорейской баллистической ракеты
© Фото : ЦТАК
Пуск северокорейской баллистической ракеты. Архивное фото
ТОКИО, 26 июн – РИА Новости. Представители МИД Японии, Южной Кореи и США обсудили последний ракетный пуск КНДР и вновь выразили решительное осуждение в связи с развитием северокорейской ракетной программы.
"Стороны подтвердили, что пуск баллистической ракеты Северной Кореей нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, и выразили решительное осуждение данных действий, подчеркнув, что они являются угрозой миру и безопасности в регионе и во всем мире. Также было повторно подтверждено намерение тесного сотрудничества между Японией, США и Южной Кореей в будущем", - отмечается в пресс-релизе японского МИД.
Как отмечается в документе, в телефонном разговоре приняли участие советник департамента Азии и Океании МИД Японии Юкия Хамамото, спецпредставитель США по КНДР Чон Пак и руководитель группы внешнеполитического планирования по северокорейской ядерной проблеме МИД Южной Кореи Ли Чжун Иль.
Ранее южнокорейские и японские СМИ со ссылкой на военных своих стран сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты в направлении Японского моря. Объединенное командование начальников штабов Республики Корея заявило, что пуск ракеты, предположительно, завершился неудачей.
Как передавал ранее телеканал NHK, что северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Кроме этого, как сообщили телеканалу информированные источники, Токио направил протест КНДР по дипломатическим каналам в Пекине, заявив о недопустимости продолжающихся ракетных испытаний.
Вооруженные силы КНДР
19 июня, 17:00